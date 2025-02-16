https://ria.ru/20250216/guardian-1999670306.html

"К лету". СМИ рассказали, что скоро произойдет с ВСУ

"К лету". СМИ рассказали, что скоро произойдет с ВСУ - РИА Новости, 16.02.2025

"К лету". СМИ рассказали, что скоро произойдет с ВСУ

К лету Вооруженные силы Украины окажутся в непростом положении, если американская помощь закончится, пишет Guardian. РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T13:44:00+03:00

2025-02-16T13:44:00+03:00

2025-02-16T13:44:00+03:00

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дональд трамп

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости.К лету Вооруженные силы Украины окажутся в непростом положении, если американская помощь закончится, пишет Guardian."По словам нескольких источников в Киеве, заявивших, что линия фронта хоть и стабилизировалась с конца прошлого года, к лету украинские силы могут оказаться в непростом положении, особенно если прекратится военная помощь США", — говорится в материале.Обозреватель также указал, что украинская армия сейчас страдает от дезертирства, проблем набора новых солдат и истощения военных на передовой.Депутат Верховной рады Егор Черниев в преддверии заседания контактной группы по Украине в штаб-квартире НАТО 12 февраля пожаловался, что без поставок вооружений из США Киев столкнется с огромными потерями на поле боя.В интервью телеканалу NBC News президент США Дональд Трамп отметил, что при новой администрации Киеву, "вероятно", не стоит ожидать таких же объемов помощи от Вашингтона, как в период президентства Джо Байдена.Также Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике Соединенных Штатов. Издание Wall Street Journal сообщало, что приостановка властями Штатов помощи, вероятно, заморозит финансирование Украины и Тайваня на закупки американского вооружения. Газета отмечала, что это не единственный источник получения вооружения для Киева и китайского острова.

https://ria.ru/20250216/sikorskiy-1999660274.html

https://ria.ru/20250216/ukraina-1999653205.html

киев

украина

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в мире, киев, украина, сша, джо байден, дональд трамп, верховная рада украины, нато