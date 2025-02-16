https://ria.ru/20250216/gretsija-1999654852.html

Рабочие в Греции заблокировали грузовики со взрывчаткой для Украины

Рабочие в Греции заблокировали грузовики со взрывчаткой для Украины - РИА Новости, 16.02.2025

Рабочие в Греции заблокировали грузовики со взрывчаткой для Украины

В городе Лаврио в Восточной Аттике представители Рабочего центра заблокировал грузовики, перевозившие без каких-либо мер безопасности 350 тонн тротила на завод... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T11:36:00+03:00

2025-02-16T11:36:00+03:00

2025-02-16T16:16:00+03:00

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АФИНЫ, 16 фев — РИА Новости. В городе Лаврио в Восточной Аттике представители Рабочего центра заблокировал грузовики, перевозившие без каких-либо мер безопасности 350 тонн тротила на завод греческой оборонной промышленности EAS, сообщил информационный сайт Компартии Греции 902.gr. Взрывчатое вещество предназначалось для производства 155-миллиметровых снарядов, которые отправляются на Украину "в связи с участием Греции в войне и поддержкой режима Зеленского", говорится в сообщении. Снаряды завод EAS ("Греческие оборонные системы") производит совместно с чешской компанией. "Рабочий центр Лаврио организовал блокаду в порту 18 грузовиков, перевозивших 350 тонн взрывчатки в тротиловом эквиваленте на завод EAS в Лаврио. Рабочий центр осуждает тот факт, что грузовики с взрывчатыми материалами будут проезжать по городу, улицам и жилым кварталам без какой-либо защиты и мер безопасности, подвергая опасности жизни жителей. Согласно информации, взрывчатое вещество предназначалось для хранения на открытой площадке завода с целью производства 155-миллиметровых снарядов, которые отправляются на Украину в рамках участия нашей страны под руководством правительства в империалистической войне и поддержки режима Зеленского", — пишет сайт. Под давлением протестующих часть опасного груза возвратят на судно, на котором он был доставлен, а вся транспортировка будет осуществляться в безопасное место ночью, когда закрыты все предприятия и магазины. В отношении пяти грузовиков, которые ранее покинули порт и направились на завод EAS без соблюдения мер безопасности, полиция по требованию Рабочего центра возбудила дело против всех виновных, сообщил портал.Местные депутаты отмечают, что перевозка опасного груза с нарушением мер безопасности проходила за несколько дней до двухлетней годовщины железнодорожной катастрофы в Темпи, где погибли 57 человек, а хранить 350 тонн тротила собирались на открытой местности. В Темпи в ночь с 28 февраля на 1 марта столкнулись грузовой и пассажирский поезд. По утверждению оппозиции, причиной гибели многих людей в Темпи стал взрыв легковоспламеняющейся жидкости, которую нелегально перевозил грузовой состав. Греция одной из первых на Западе стала направлять оружие и военную технику Украине после начала российской спецоперации. Сейчас Греция, являясь частью важного транзитного направления НАТО, продолжает массовую отправку боеприпасов и оружия на Украину, при этом вся информация о перевозках засекречена.

https://ria.ru/20250126/nato-1995582963.html

https://ria.ru/20241108/tirnavos-1982564790.html

https://ria.ru/20241123/gretsiya-1985396068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, греция, украина, нато