Жителя Комсомольска-на-Амуре заподозрили в госизмене
Жителя Комсомольска-на-Амуре заподозрили в передаче данных Украине
© ФСБ по Хабаровскому краюЗадержание жителя Комсомольска-на-Амуре, подозреваемого в государственной измене из-за передачи Украине данных об оборонном предприятии
© ФСБ по Хабаровскому краю
Задержание жителя Комсомольска-на-Амуре, подозреваемого в государственной измене из-за передачи Украине данных об оборонном предприятии
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ХАБАРОВСК, 16 фев — РИА Новости. Жителя Комсомольска-на-Амуре подозревают в государственной измене из-за передачи Украине данных об оборонном предприятии, сообщает управление ФСБ по Хабаровскому краю.
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"Комсомольчанин <...> передал сведения, раскрывающие деятельность оборонного предприятия Хабаровского края, с целью использования указанной информации против безопасности России и ее Вооруженных сил", — уточнило ведомство.
Как отмечается, мужчина по собственной инициативе связался с представителями украинской военной разведки через интернет.
Из-за инцидента расследуется уголовное дело по статье о государственной измене. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 500 тысяч рублей или пожизненный срок.
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