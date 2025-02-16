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Жителя Комсомольска-на-Амуре заподозрили в госизмене - РИА Новости, 16.02.2025
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08:26 16.02.2025 (обновлено: 13:44 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/gosizmena-1999643242.html
Жителя Комсомольска-на-Амуре заподозрили в госизмене
Жителя Комсомольска-на-Амуре заподозрили в госизмене - РИА Новости, 16.02.2025
Жителя Комсомольска-на-Амуре заподозрили в госизмене
Жителя Комсомольска-на-Амуре подозревают в государственной измене из-за передачи Украине данных об оборонном предприятии, сообщает управление ФСБ по... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T08:26:00+03:00
2025-02-16T13:44:00+03:00
происшествия
комсомольск-на-амуре
украина
хабаровский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ХАБАРОВСК, 16 фев — РИА Новости. Жителя Комсомольска-на-Амуре подозревают в государственной измене из-за передачи Украине данных об оборонном предприятии, сообщает управление ФСБ по Хабаровскому краю. &quot;Комсомольчанин &lt;...&gt; передал сведения, раскрывающие деятельность оборонного предприятия Хабаровского края, с целью использования указанной информации против безопасности России и ее Вооруженных сил&quot;, — уточнило ведомство.Как отмечается, мужчина по собственной инициативе связался с представителями украинской военной разведки через интернет.Из-за инцидента расследуется уголовное дело по статье о государственной измене. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 500 тысяч рублей или пожизненный срок.
https://ria.ru/20240701/gosizmena-1956577879.html
комсомольск-на-амуре
украина
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происшествия, комсомольск-на-амуре, украина, хабаровский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Комсомольск-на-Амуре, Украина, Хабаровский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жителя Комсомольска-на-Амуре заподозрили в госизмене

Жителя Комсомольска-на-Амуре заподозрили в передаче данных Украине

© ФСБ по Хабаровскому краюЗадержание жителя Комсомольска-на-Амуре, подозреваемого в государственной измене из-за передачи Украине данных об оборонном предприятии
Задержание жителя Комсомольска-на-Амуре, подозреваемого в государственной измене из-за передачи Украине данных об оборонном предприятии - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© ФСБ по Хабаровскому краю
Задержание жителя Комсомольска-на-Амуре, подозреваемого в государственной измене из-за передачи Украине данных об оборонном предприятии
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ХАБАРОВСК, 16 фев — РИА Новости. Жителя Комсомольска-на-Амуре подозревают в государственной измене из-за передачи Украине данных об оборонном предприятии, сообщает управление ФСБ по Хабаровскому краю.
«

"Комсомольчанин <...> передал сведения, раскрывающие деятельность оборонного предприятия Хабаровского края, с целью использования указанной информации против безопасности России и ее Вооруженных сил", — уточнило ведомство.

Как отмечается, мужчина по собственной инициативе связался с представителями украинской военной разведки через интернет.
Из-за инцидента расследуется уголовное дело по статье о государственной измене. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 500 тысяч рублей или пожизненный срок.
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ПроисшествияКомсомольск-на-АмуреУкраинаХабаровский крайФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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