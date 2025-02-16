https://ria.ru/20250216/gosizmena-1999643242.html

Жителя Комсомольска-на-Амуре заподозрили в госизмене

Жителя Комсомольска-на-Амуре заподозрили в госизмене - РИА Новости, 16.02.2025

Жителя Комсомольска-на-Амуре заподозрили в госизмене

Жителя Комсомольска-на-Амуре подозревают в государственной измене из-за передачи Украине данных об оборонном предприятии, сообщает управление ФСБ по... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T08:26:00+03:00

2025-02-16T08:26:00+03:00

2025-02-16T13:44:00+03:00

происшествия

комсомольск-на-амуре

украина

хабаровский край

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ХАБАРОВСК, 16 фев — РИА Новости. Жителя Комсомольска-на-Амуре подозревают в государственной измене из-за передачи Украине данных об оборонном предприятии, сообщает управление ФСБ по Хабаровскому краю. "Комсомольчанин <...> передал сведения, раскрывающие деятельность оборонного предприятия Хабаровского края, с целью использования указанной информации против безопасности России и ее Вооруженных сил", — уточнило ведомство.Как отмечается, мужчина по собственной инициативе связался с представителями украинской военной разведки через интернет.Из-за инцидента расследуется уголовное дело по статье о государственной измене. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 500 тысяч рублей или пожизненный срок.

https://ria.ru/20240701/gosizmena-1956577879.html

комсомольск-на-амуре

украина

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, комсомольск-на-амуре, украина, хабаровский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)