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В Госдуме предложили повысить пошлины на импортные товары - РИА Новости, 16.02.2025
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06:33 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/gosduma-1999639798.html
В Госдуме предложили повысить пошлины на импортные товары
В Госдуме предложили повысить пошлины на импортные товары - РИА Новости, 16.02.2025
В Госдуме предложили повысить пошлины на импортные товары
Пошлины на импортные товары необходимо повысить, считает первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду"). РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T06:33:00+03:00
2025-02-16T06:33:00+03:00
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Пошлины на импортные товары необходимо повысить, считает первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду"). Ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на источники сообщил, что магазины Zara, Bershka, Pull&amp;Bear, Stradivarius и другие готовятся к возвращению на российский рынок. В публикации отмечалось, что представители компании Inditex, которая владеет этими брендами, изучают ситуацию на рынке. "Давайте повысим пошлины на импортные товары. Западные бренды, покинувшие наш рынок в трудный момент, не должны рассчитывать на встречу с распростертыми объятиями", - сказал РИА Новости Гусев. Он отметил, что Россия всегда открыта для новых предложений, но многие российские компании уже представили достойные альтернативы, особенно на рынке моды, поэтому важно поддержать отечественных производителей и предоставить им все необходимые преференции. "Это касается не только модной индустрии, но и всех российских компаний. Главный акцент следует делать на развитии отечественного производства", - добавил депутат Госдумы.
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экономика, россия, госдума рф, zara, bershka
Экономика, Россия, Госдума РФ, Zara, Bershka
В Госдуме предложили повысить пошлины на импортные товары

Депутат Гусев предложил повысить пошлины на импортные товары

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Пошлины на импортные товары необходимо повысить, считает первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду").
Ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на источники сообщил, что магазины Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius и другие готовятся к возвращению на российский рынок. В публикации отмечалось, что представители компании Inditex, которая владеет этими брендами, изучают ситуацию на рынке.
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"Давайте повысим пошлины на импортные товары. Западные бренды, покинувшие наш рынок в трудный момент, не должны рассчитывать на встречу с распростертыми объятиями", - сказал РИА Новости Гусев.
Он отметил, что Россия всегда открыта для новых предложений, но многие российские компании уже представили достойные альтернативы, особенно на рынке моды, поэтому важно поддержать отечественных производителей и предоставить им все необходимые преференции.
"Это касается не только модной индустрии, но и всех российских компаний. Главный акцент следует делать на развитии отечественного производства", - добавил депутат Госдумы.
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