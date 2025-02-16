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В Госдуме предложили повысить пошлины на импортные товары

В Госдуме предложили повысить пошлины на импортные товары - РИА Новости, 16.02.2025

В Госдуме предложили повысить пошлины на импортные товары

Пошлины на импортные товары необходимо повысить, считает первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду"). РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T06:33:00+03:00

2025-02-16T06:33:00+03:00

2025-02-16T06:33:00+03:00

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Пошлины на импортные товары необходимо повысить, считает первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду"). Ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на источники сообщил, что магазины Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius и другие готовятся к возвращению на российский рынок. В публикации отмечалось, что представители компании Inditex, которая владеет этими брендами, изучают ситуацию на рынке. "Давайте повысим пошлины на импортные товары. Западные бренды, покинувшие наш рынок в трудный момент, не должны рассчитывать на встречу с распростертыми объятиями", - сказал РИА Новости Гусев. Он отметил, что Россия всегда открыта для новых предложений, но многие российские компании уже представили достойные альтернативы, особенно на рынке моды, поэтому важно поддержать отечественных производителей и предоставить им все необходимые преференции. "Это касается не только модной индустрии, но и всех российских компаний. Главный акцент следует делать на развитии отечественного производства", - добавил депутат Госдумы.

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экономика, россия, госдума рф, zara, bershka