В Германии заявили о новом качестве разногласий между Европой и США
Глава ХДС Мерц: разногласия между Европой и США приобретают новое качество
© AP Photo / Virginia MayoФлаги США И ЕС
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги США И ЕС . Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Глава партии Христианско-демократический союз (ХДС) и лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц считает, что разногласия, существующие между Европой и США, приобретают "совершенно новое качество", сообщает агентство DPA со ссылкой на почтовую рассылку политика для своих сторонников.
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"Теперь речь идет о нашем базовом понимании демократии и открытого общества, теперь речь идет о независимости судебной системы, о разделении властей и о нашем прежнем базовом консенсусе по вопросу реальных угроз нашей свободе", - приводит агентство заявление Мерца.
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Противоречия между Европой и Америкой получают "совершенно новое качество" с возвращением к власти президента США Дональда Трампа, речь идет уже не только о вопросах обороны, отметил политик.
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"Со вторым вступлением в должность Дональда Трампа и первыми выступлениями членов его кабинета на международной арене становится ясно, что три года спустя "смена эпох" 2022 года (термин, введенный канцлером ФРГ Олафом Шольцем после начала СВО на Украине и выражающий изменение политики в отношении России - ред.) может привести к надлому в трансатлантических отношениях", - добавил Мерц.
Глава ХДС призвал своих сторонников "надеяться на лучшее, но готовиться к худшему" в отношениях с США. По его мнению, у Европы осталось мало времени, чтобы "встать на ноги" и защитить политический порядок на европейском континенте, который "выстраивался вместе с американцами на протяжении более 75 лет".
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу. Он заявил, что европейские лидеры игнорируют своих граждан, будто считают их "обученными животными", не слушают избирателей, подавляют или отменяют выборы на основе "хлипких подозрений", как в Румынии. По мнению Вэнса, опасность для Европы представляют не Россия или Китай, Европа сама угрожает себе. Присутствовавшие слушали Вэнса молча и почти не аплодировали ему. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что слушал выступление Вэнса, и назвал его речь хорошей, предупредив Европу о том, что той следует быть осторожней.
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