https://ria.ru/20250216/germaniya-1999723689.html

В Германии заявили о новом качестве разногласий между Европой и США

В Германии заявили о новом качестве разногласий между Европой и США - РИА Новости, 16.02.2025

В Германии заявили о новом качестве разногласий между Европой и США

Глава партии Христианско-демократический союз (ХДС) и лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц считает, что разногласия, существующие между Европой и США,... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T22:21:00+03:00

2025-02-16T22:21:00+03:00

2025-02-16T22:21:00+03:00

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Глава партии Христианско-демократический союз (ХДС) и лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц считает, что разногласия, существующие между Европой и США, приобретают "совершенно новое качество", сообщает агентство DPA со ссылкой на почтовую рассылку политика для своих сторонников. "Теперь речь идет о нашем базовом понимании демократии и открытого общества, теперь речь идет о независимости судебной системы, о разделении властей и о нашем прежнем базовом консенсусе по вопросу реальных угроз нашей свободе", - приводит агентство заявление Мерца. Противоречия между Европой и Америкой получают "совершенно новое качество" с возвращением к власти президента США Дональда Трампа, речь идет уже не только о вопросах обороны, отметил политик. "Со вторым вступлением в должность Дональда Трампа и первыми выступлениями членов его кабинета на международной арене становится ясно, что три года спустя "смена эпох" 2022 года (термин, введенный канцлером ФРГ Олафом Шольцем после начала СВО на Украине и выражающий изменение политики в отношении России - ред.) может привести к надлому в трансатлантических отношениях", - добавил Мерц. Глава ХДС призвал своих сторонников "надеяться на лучшее, но готовиться к худшему" в отношениях с США. По его мнению, у Европы осталось мало времени, чтобы "встать на ноги" и защитить политический порядок на европейском континенте, который "выстраивался вместе с американцами на протяжении более 75 лет". Вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу. Он заявил, что европейские лидеры игнорируют своих граждан, будто считают их "обученными животными", не слушают избирателей, подавляют или отменяют выборы на основе "хлипких подозрений", как в Румынии. По мнению Вэнса, опасность для Европы представляют не Россия или Китай, Европа сама угрожает себе. Присутствовавшие слушали Вэнса молча и почти не аплодировали ему. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что слушал выступление Вэнса, и назвал его речь хорошей, предупредив Европу о том, что той следует быть осторожней.

https://ria.ru/20240824/germaniya-1968156959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, европа, сша, россия, дональд трамп, фридрих мерц, олаф шольц, хдс/хсс