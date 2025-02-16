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Карлсон не смог сдержать смех после слов Орбана о Германии
Карлсон не смог сдержать смех после слов Орбана о Германии - РИА Новости, 16.02.2025
Карлсон не смог сдержать смех после слов Орбана о Германии
Американский журналист Такер Карлсон не смог сдержать смех после слов премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о нерешительности Германии на фоне диверсии на... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T14:32:00+03:00
2025-02-16T14:32:00+03:00
2025-02-16T16:10:00+03:00
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон не смог сдержать смех после слов премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о нерешительности Германии на фоне диверсии на "Северных потоках", интервью с политиком он выложил на своем сайте.Журналист поинтересовался, каким образом НАТО может до сих пор существовать, если крупнейшая страна блока (США) фактически совершила "акт промышленного терроризма" против второй страны альянса — Германии."Если бы это случилось с Венгрией, то был бы шум, вне всякого сомнения. Но, понимаете, это Германия", — сказал Орбан.После такого ответа венгерского лидера Карлсон не смог сдержать смех, ему даже пришлось прикрыть лицо ладонью. Вместе с журналистом смехом залился и весь зал.Ранее президент России Владимир Путин на вопрос Карлсона о том, кто взорвал "Северный поток", со смехом ответил: "Вы, конечно". Он добавил, что у ЦРУ на этот счет нет алиби. Российский лидер подчеркнул, что, расследуя эти взрывы, надо искать того, кто не только был заинтересован в этом, но и кто был способен это сделать.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости назвал возмутительным отсутствие на Западе в течение двух лет серьезного расследования диверсии на "Северных потоках", прошедшее так называемое расследование больше похоже на шутку. По его словам, эту диверсию следует считать государственным терроризмом, если к ней причастна страна или страны.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам, но ни разу их не получила.
https://ria.ru/20250211/potok-1998519988.html
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Такер Карлсон засмеялся после слов Орбана о Германии
Карлсон не смог сдержать смех после слов Орбана о Германии
2025-02-16T14:32
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в мире, такер карлсон, виктор орбан, украина, венгрия, сша, германия, россия, владимир путин, нато, центральное разведывательное управление (цру), генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
В мире, Такер Карлсон, Виктор Орбан, Украина, Венгрия, США, Германия, Россия, Владимир Путин, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
Карлсон не смог сдержать смех после слов Орбана о Германии
Карлсон не смог сдержать смех после слов Орбана о взрыве "Северных потоков"