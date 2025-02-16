https://ria.ru/20250216/film-1999725810.html
"Конклав" получил премию BAFTA как лучший фильм
"Конклав" получил премию BAFTA как лучший фильм - РИА Новости, 16.02.2025
"Конклав" получил премию BAFTA как лучший фильм
Фильм "Конклав" режиссера Эдварда Бергера удостоен премии Британской академии в области кино (BAFTA), объявили на 78-й церемонии вручения главной кинопремии... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T23:03:00+03:00
2025-02-16T23:03:00+03:00
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Фильм "Конклав" режиссера Эдварда Бергера удостоен премии Британской академии в области кино (BAFTA), объявили на 78-й церемонии вручения главной кинопремии Британии.Кинокартина выиграла в четырех номинациях, в частности, "Лучший фильм", "Лучший британский фильм", "Лучший адаптированный сценарий" и "Лучший монтаж".
https://ria.ru/20250216/borisov-1999720953.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
bafta, новости культуры, великобритания, в мире
Культура, BAFTA, Новости культуры, Великобритания, В мире
"Конклав" получил премию BAFTA как лучший фильм
Фильм "Конклав" удостоен премии Британской академии BAFTA в области кино