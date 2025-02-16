https://ria.ru/20250216/film-1999725810.html

"Конклав" получил премию BAFTA как лучший фильм

"Конклав" получил премию BAFTA как лучший фильм - РИА Новости, 16.02.2025

"Конклав" получил премию BAFTA как лучший фильм

Фильм "Конклав" режиссера Эдварда Бергера удостоен премии Британской академии в области кино (BAFTA), объявили на 78-й церемонии вручения главной кинопремии... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T23:03:00+03:00

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Фильм "Конклав" режиссера Эдварда Бергера удостоен премии Британской академии в области кино (BAFTA), объявили на 78-й церемонии вручения главной кинопремии Британии.Кинокартина выиграла в четырех номинациях, в частности, "Лучший фильм", "Лучший британский фильм", "Лучший адаптированный сценарий" и "Лучший монтаж".

https://ria.ru/20250216/borisov-1999720953.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

bafta, новости культуры, великобритания, в мире