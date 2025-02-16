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"Конклав" получил премию BAFTA как лучший фильм - РИА Новости, 16.02.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
23:03 16.02.2025 (обновлено: 23:19 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/film-1999725810.html
"Конклав" получил премию BAFTA как лучший фильм
"Конклав" получил премию BAFTA как лучший фильм - РИА Новости, 16.02.2025
"Конклав" получил премию BAFTA как лучший фильм
Фильм "Конклав" режиссера Эдварда Бергера удостоен премии Британской академии в области кино (BAFTA), объявили на 78-й церемонии вручения главной кинопремии... РИА Новости, 16.02.2025
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Фильм "Конклав" режиссера Эдварда Бергера удостоен премии Британской академии в области кино (BAFTA), объявили на 78-й церемонии вручения главной кинопремии Британии.Кинокартина выиграла в четырех номинациях, в частности, "Лучший фильм", "Лучший британский фильм", "Лучший адаптированный сценарий" и "Лучший монтаж".
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Культура, BAFTA, Новости культуры, Великобритания, В мире
"Конклав" получил премию BAFTA как лучший фильм

Фильм "Конклав" удостоен премии Британской академии BAFTA в области кино

© AP Photo / Joel RyanНаграда конкурса BAFTA Film Awards
Награда конкурса BAFTA Film Awards - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© AP Photo / Joel Ryan
Награда конкурса BAFTA Film Awards . Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Фильм "Конклав" режиссера Эдварда Бергера удостоен премии Британской академии в области кино (BAFTA), объявили на 78-й церемонии вручения главной кинопремии Британии.
Кинокартина выиграла в четырех номинациях, в частности, "Лучший фильм", "Лучший британский фильм", "Лучший адаптированный сценарий" и "Лучший монтаж".
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