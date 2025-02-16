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"Провал первого порядка": в Германии рассказали, как Украина уничтожила ЕС - РИА Новости, 16.02.2025
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01:43 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/evropa-1999632737.html
"Провал первого порядка": в Германии рассказали, как Украина уничтожила ЕС
"Провал первого порядка": в Германии рассказали, как Украина уничтожила ЕС - РИА Новости, 16.02.2025
"Провал первого порядка": в Германии рассказали, как Украина уничтожила ЕС
Европейский Союз проиграл в войне на Украине и теперь будет вынужден смотреть на то, как Россия и США будут решать судьбу Украины, пишет немецкая газета... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T01:43:00+03:00
2025-02-16T01:43:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Европейский Союз проиграл в войне на Украине и теперь будет вынужден смотреть на то, как Россия и США будут решать судьбу Украины, пишет немецкая газета Handelsblatt."Это стратегический и политический провал первого порядка", — говорится в материале.Как полагает автор, пытаясь поддерживать Киев, европейские страны не смогли добиться и одной из поставленных целей, а только нанесли себе настолько серьёзный ущерб, что теперь будут даже не в состоянии планировать собственное будущее и отстаивать свои интересы, которые не будут приняты во внимание ни Москвой, ни Вашингтоном."Европа проиграла эту войну – не в военном, а в стратегическом плане. Он (Европейский Союз. — Прим. ред.) не должен удивляться, если позволит другим решать свое будущее", — констатировал автор.В пятницу вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.Президент России Владимир Путин и Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
https://ria.ru/20250215/zelenskiy-1999573118.html
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в мире, украина, россия, сша, евросоюз
В мире, Украина, Россия, США, Евросоюз
"Провал первого порядка": в Германии рассказали, как Украина уничтожила ЕС

Handelsblatt: Европа проиграла войну и не будет решать свое будущее

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Европейский Союз проиграл в войне на Украине и теперь будет вынужден смотреть на то, как Россия и США будут решать судьбу Украины, пишет немецкая газета Handelsblatt.
«
"Это стратегический и политический провал первого порядка", — говорится в материале.
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Как полагает автор, пытаясь поддерживать Киев, европейские страны не смогли добиться и одной из поставленных целей, а только нанесли себе настолько серьёзный ущерб, что теперь будут даже не в состоянии планировать собственное будущее и отстаивать свои интересы, которые не будут приняты во внимание ни Москвой, ни Вашингтоном.
"Европа проиграла эту войну – не в военном, а в стратегическом плане. Он (Европейский Союз. — Прим. ред.) не должен удивляться, если позволит другим решать свое будущее", — констатировал автор.
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Президент России Владимир Путин и Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
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