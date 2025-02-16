https://ria.ru/20250216/efimov-1999610292.html

Ефимов: на западе Москвы в рамках КРТ построят жилье и спорткомплекс

Ефимов: на западе Москвы в рамках КРТ построят жилье и спорткомплекс - РИА Новости, 16.02.2025

Ефимов: на западе Москвы в рамках КРТ построят жилье и спорткомплекс

На участке в Можайском районе Москвы по договору о комплексном развитии территорий (КРТ) возведут жилые дома и многопрофильный спортивный центр, рассказал... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T12:17:00+03:00

2025-02-16T12:17:00+03:00

2025-02-16T12:17:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. На участке в Можайском районе Москвы по договору о комплексном развитии территорий (КРТ) возведут жилые дома и многопрофильный спортивный центр, рассказал заммэра по градостроительной политике столицы Владимир Ефимов.Речь идет об участке, который расположен на пересечении улиц Толбухина, Запорожской и Кубинки, рядом со станцией Сетунь МЦД.Как объяснил Ефимов, владелец территории сам обратился к властям города и заключил с ними договор о КРТ."В рамках соглашения на участке площадью 9,15 гектара появится современное пространство для жизни и работы. Всего там возведут 320 тысяч квадратных метров недвижимости. Инвестиции в развитие площадки составят 82,9 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – почти 1,2 миллиарда рублей. В результате будет создано почти 2,4 тысячи новых рабочих мест", – приводит слова заммэра его пресс-служба.Реорганизация участка и строительство будут длиться семь лет. За это время там планируется возвести 265 тысяч "квадратов" жилья, в том числе для программы реновации. Общая площадь квартир составит около 21 тысячи квадратных метров, там смогут поселиться более 700 человек. В этом же районе построят 55 тысяч квадратных метров общественных и социальных объектов, включая школу на 425 учеников и детский сад на 200 детей.Одним из особенных мест участка станет спортивный комплекс с двумя ледовыми аренами, универсальными и гимнастическими залами, пространствами для различных видов спорта, например, сквоша и падел-тенниса. Кроме того, там будет построен многопрофильный центр реабилитации.

москва

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы