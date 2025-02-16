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Боец ВС России заявил, что ВСУ прикрывались гражданскими в Дзержинске - РИА Новости, 16.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:17 16.02.2025 (обновлено: 07:39 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/dzerzhinsk-1999639324.html
Боец ВС России заявил, что ВСУ прикрывались гражданскими в Дзержинске
Боец ВС России заявил, что ВСУ прикрывались гражданскими в Дзержинске - РИА Новости, 16.02.2025
Боец ВС России заявил, что ВСУ прикрывались гражданскими в Дзержинске
ВСУ в оккупированном ими Дзержинске в ДНР размещали свои огневые позиции, прикрываясь мирными жителями, об этом рассказал РИА Новости оператор разведывательного РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T06:17:00+03:00
2025-02-16T07:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. ВСУ в оккупированном ими Дзержинске в ДНР размещали свои огневые позиции, прикрываясь мирными жителями, об этом рассказал РИА Новости оператор разведывательного БПЛА 132-й бригады 51-й армии российской группировки "Центр" Канат Ниязов.&quot;Мы старались облетать, взяв определенный сектор, и в течение дня мы (обследовали) их более подробно, рассматривали каждый домик, так сказать, и выявляли таким образом расчеты (Противника — Прим. ред.). Потому что все прячутся за гражданскими людьми, противник непосредственно, и мы выявляли (ВСУ — Прим. ред.) таким образом&quot;, — рассказал собеседник.Как сообщил Ниязов, его подразделение для того, чтобы вести воздушную разведки над территорией, подконтрольной противнику, занимало позицию, максимально приближенную к линии боевого соприкосновения. В самом Дзержинске была высокая концентрация расчетов БПЛА противника и его минометных огневых позиций. Подразделению было необходимо в ходе разведки отделить гражданских от боевиков ВСУ.&quot;За кратчайший период мы их обнаружили — более десяти расчетов БПЛА и также более десяти расчетов минометных подразделений (ВСУ — Прим. ред.)&quot;, — пояснил военнослужащий. По уже выявленным позициям противника били артиллерия и FPV-дроны.Противник тоже пытался вести разведку с помощью беспилотников, добавил Ниязов. Так, однажды он на своей позиции заметил зависший в небе БПЛА противника. "Я это заметил, и как бы у нас произошло там бой свой ... и мы убрали эту "птицу" противника", — пояснил собеседник.Минобороны России сообщило об освобождении Дзержинска 7 февраля. ВСУ из города выбили подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр".
https://ria.ru/20250216/spetsoperatsiya-1999637859.html
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Боец ВС России заявил, что ВСУ прикрывались гражданскими в Дзержинске

Боец Ниязов: ВСУ размещали позиции в Дзержинске в ДНР, прикрываясь гражданскими

© РИА НовостиБПЛА совершает разведывательный полет над территорией Дзержинска. Кадр из видео
БПЛА совершает разведывательный полет над территорией Дзержинска. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости
БПЛА совершает разведывательный полет над территорией Дзержинска. Кадр из видео . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. ВСУ в оккупированном ими Дзержинске в ДНР размещали свои огневые позиции, прикрываясь мирными жителями, об этом рассказал РИА Новости оператор разведывательного БПЛА 132-й бригады 51-й армии российской группировки "Центр" Канат Ниязов.
«

"Мы старались облетать, взяв определенный сектор, и в течение дня мы (обследовали) их более подробно, рассматривали каждый домик, так сказать, и выявляли таким образом расчеты (Противника — Прим. ред.). Потому что все прячутся за гражданскими людьми, противник непосредственно, и мы выявляли (ВСУ — Прим. ред.) таким образом", — рассказал собеседник.

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Как сообщил Ниязов, его подразделение для того, чтобы вести воздушную разведки над территорией, подконтрольной противнику, занимало позицию, максимально приближенную к линии боевого соприкосновения. В самом Дзержинске была высокая концентрация расчетов БПЛА противника и его минометных огневых позиций. Подразделению было необходимо в ходе разведки отделить гражданских от боевиков ВСУ.
«

"За кратчайший период мы их обнаружили — более десяти расчетов БПЛА и также более десяти расчетов минометных подразделений (ВСУ — Прим. ред.)", — пояснил военнослужащий.

По уже выявленным позициям противника били артиллерия и FPV-дроны.
Противник тоже пытался вести разведку с помощью беспилотников, добавил Ниязов. Так, однажды он на своей позиции заметил зависший в небе БПЛА противника.
"Я это заметил, и как бы у нас произошло там бой свой ... и мы убрали эту "птицу" противника", — пояснил собеседник.
Минобороны России сообщило об освобождении Дзержинска 7 февраля. ВСУ из города выбили подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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