Боец ВС России заявил, что ВСУ прикрывались гражданскими в Дзержинске
Боец Ниязов: ВСУ размещали позиции в Дзержинске в ДНР, прикрываясь гражданскими
БПЛА совершает разведывательный полет над территорией Дзержинска. Кадр из видео . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. ВСУ в оккупированном ими Дзержинске в ДНР размещали свои огневые позиции, прикрываясь мирными жителями, об этом рассказал РИА Новости оператор разведывательного БПЛА 132-й бригады 51-й армии российской группировки "Центр" Канат Ниязов.
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"Мы старались облетать, взяв определенный сектор, и в течение дня мы (обследовали) их более подробно, рассматривали каждый домик, так сказать, и выявляли таким образом расчеты (Противника — Прим. ред.). Потому что все прячутся за гражданскими людьми, противник непосредственно, и мы выявляли (ВСУ — Прим. ред.) таким образом", — рассказал собеседник.
Как сообщил Ниязов, его подразделение для того, чтобы вести воздушную разведки над территорией, подконтрольной противнику, занимало позицию, максимально приближенную к линии боевого соприкосновения. В самом Дзержинске была высокая концентрация расчетов БПЛА противника и его минометных огневых позиций. Подразделению было необходимо в ходе разведки отделить гражданских от боевиков ВСУ.
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"За кратчайший период мы их обнаружили — более десяти расчетов БПЛА и также более десяти расчетов минометных подразделений (ВСУ — Прим. ред.)", — пояснил военнослужащий.
По уже выявленным позициям противника били артиллерия и FPV-дроны.
Противник тоже пытался вести разведку с помощью беспилотников, добавил Ниязов. Так, однажды он на своей позиции заметил зависший в небе БПЛА противника.
"Я это заметил, и как бы у нас произошло там бой свой ... и мы убрали эту "птицу" противника", — пояснил собеседник.
Минобороны России сообщило об освобождении Дзержинска 7 февраля. ВСУ из города выбили подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр".