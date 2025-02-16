https://ria.ru/20250216/dvizhenie-1999632898.html
Движение на участке МЖД после ДТП с поездом восстановили
Движение на участке МЖД после ДТП с поездом восстановили - РИА Новости, 16.02.2025
Движение на участке МЖД после ДТП с поездом восстановили
Движение поездов на участке Кресты-Сандарово Большого кольца Московской железной дороги (филиал РЖД) восстановлено после столкновения автомобиля с грузовым... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T01:44:00+03:00
2025-02-16T01:44:00+03:00
2025-02-16T01:44:00+03:00
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Движение поездов на участке Кресты-Сандарово Большого кольца Московской железной дороги (филиал РЖД) восстановлено после столкновения автомобиля с грузовым поездом, сообщается в официальном Telegram-канале компании. Накануне на участке Кресты-Сандарово Большого кольца Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД) столкнулись легковой автомобиль и грузовой поезд. Как сообщали РИА Новости в МЖД, причиной ДТП стал выезд автомобиля на железнодорожные пути перед приближающимся грузовым поездом. Позднее в пресс-службе столичного главка МВД РФ рассказали РИА Новости, что водитель и пассажиры легковушки, которая попала в это ДТП, спаслись - успели покинуть салон до момента столкновения, пострадавших, предварительно, нет. При этом уточнялось, что ДТП произошло в новой Москве, в ТиНАО. "В 21.25 мск (субботы - ред.) железнодорожники восстановили движение поездов на участке Кресты-Сандарово Большого кольца МЖД", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, тинао
Происшествия, Москва, ТиНАО
Движение на участке МЖД после ДТП с поездом восстановили
Движение на МЖД после столкновения автомобиля с грузовым поездом восстановили