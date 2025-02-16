https://ria.ru/20250216/dtp-1999706318.html
В Саратове в ДТП с четырьмя автомобилями пострадал один человек
В Саратове в ДТП с четырьмя автомобилями пострадал один человек - РИА Новости, 16.02.2025
В Саратове в ДТП с четырьмя автомобилями пострадал один человек
Один человек пострадал в Саратове в ДТП с четырьмя автомобилями, которые столкнулись на дороге, покрытой снежной кашей, сообщила городская Госавтоинспекция. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T19:38:00+03:00
2025-02-16T19:38:00+03:00
2025-02-16T19:38:00+03:00
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САРАТОВ, 16 фев - РИА Новости. Один человек пострадал в Саратове в ДТП с четырьмя автомобилями, которые столкнулись на дороге, покрытой снежной кашей, сообщила городская Госавтоинспекция. ДТП произошло в 16.26 (15.26 мск) у дома 15 по улице 4-я Прокатная. "По предварительным данным, водитель Ford Mondeo (мужчина 1979 года рождения) допустил столкновение с автомобилем Lada Granta (водитель - мужчина 1998 года рождения), который в свою очередь от удара столкнулся с припаркованным автомобилем "ВАЗ 21099" (водитель в автомобиле на момент ДТП отсутствовал), после чего Lada Granta ударилась в автомобиль Volkswagen Golf и совершила наезд на водителя Volkswagen - женщину 1968 года рождения, которая стояла рядом со своим автомобилем. В результате ДТП пострадавшая была госпитализирована", - сказали журналистам в пресс-службе городской ГАИ. В ведомстве подчеркнули, что все обстоятельства ДТП устанавливаются. На фото, предоставленном пресс-службой, запечатлены столкнувшиеся автомобили на дороге, покрытой снежной кашей. В Саратове в воскресенье прошел обильный снегопад.
https://ria.ru/20250109/dtp-1992905237.html
https://ria.ru/20240930/dtp-1975411713.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, саратов, volkswagen group, ford motor, гибдд мвд рф, lada vesta, volkswagen touareg
Происшествия, Авто, Саратов, Volkswagen Group, Ford Motor, ГИБДД МВД РФ, Lada Vesta, Volkswagen Touareg
В Саратове в ДТП с четырьмя автомобилями пострадал один человек
В Саратове на дороге, покрытой снежной кашей, в ДТП с 4 авто пострадал человек