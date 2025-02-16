https://ria.ru/20250216/dtp-1999706318.html

В Саратове в ДТП с четырьмя автомобилями пострадал один человек

В Саратове в ДТП с четырьмя автомобилями пострадал один человек - РИА Новости, 16.02.2025

В Саратове в ДТП с четырьмя автомобилями пострадал один человек

Один человек пострадал в Саратове в ДТП с четырьмя автомобилями, которые столкнулись на дороге, покрытой снежной кашей, сообщила городская Госавтоинспекция. РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T19:38:00+03:00

2025-02-16T19:38:00+03:00

2025-02-16T19:38:00+03:00

происшествия

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САРАТОВ, 16 фев - РИА Новости. Один человек пострадал в Саратове в ДТП с четырьмя автомобилями, которые столкнулись на дороге, покрытой снежной кашей, сообщила городская Госавтоинспекция. ДТП произошло в 16.26 (15.26 мск) у дома 15 по улице 4-я Прокатная. "По предварительным данным, водитель Ford Mondeo (мужчина 1979 года рождения) допустил столкновение с автомобилем Lada Granta (водитель - мужчина 1998 года рождения), который в свою очередь от удара столкнулся с припаркованным автомобилем "ВАЗ 21099" (водитель в автомобиле на момент ДТП отсутствовал), после чего Lada Granta ударилась в автомобиль Volkswagen Golf и совершила наезд на водителя Volkswagen - женщину 1968 года рождения, которая стояла рядом со своим автомобилем. В результате ДТП пострадавшая была госпитализирована", - сказали журналистам в пресс-службе городской ГАИ. В ведомстве подчеркнули, что все обстоятельства ДТП устанавливаются. На фото, предоставленном пресс-службой, запечатлены столкнувшиеся автомобили на дороге, покрытой снежной кашей. В Саратове в воскресенье прошел обильный снегопад.

https://ria.ru/20250109/dtp-1992905237.html

https://ria.ru/20240930/dtp-1975411713.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, саратов, volkswagen group, ford motor, гибдд мвд рф, lada vesta, volkswagen touareg