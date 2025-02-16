https://ria.ru/20250216/dron-1999678890.html

В Белгородской области при атаке БПЛА на автомобиль пострадал мирный житель

В Белгородской области при атаке БПЛА на автомобиль пострадал мирный житель - РИА Новости, 16.02.2025

В Белгородской области при атаке БПЛА на автомобиль пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал в Белгородской области в результате атаки украинского FPV-дрона на легковой автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T14:46:00+03:00

2025-02-16T14:46:00+03:00

2025-02-16T15:02:00+03:00

белгородская область

происшествия

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Мирный житель пострадал в Белгородской области в результате атаки украинского FPV-дрона на легковой автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Двулучное в результате атаки FPV-дрона на легковой автомобиль пострадал мужчина. Бригада СМП оказала ему необходимую помощь на месте. От госпитализации он отказался, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно", - написал губернатор.Гладков добавил, что в посёлке Уразово беспилотник ударил по стоянке, вследствие чего огнём уничтожены три автомобиля. Также ещё один FPV-дрон нанёс удар по грузовому автомобилю в селе Шведуновка — у транспортного средства повреждены кузов и стёкла. Помимо этого, в селе Колыхалино в результате детонации дрона на территории частного домовладения выбиты окна в надворной постройке и осколками посечён забор."Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах", - заключил губернатор.

https://ria.ru/20250215/drony-1999550544.html

белгородская область

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белгородская область, происшествия, вячеслав гладков