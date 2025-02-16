https://ria.ru/20250216/dron-1999678890.html
В Белгородской области при атаке БПЛА на автомобиль пострадал мирный житель
В Белгородской области при атаке БПЛА на автомобиль пострадал мирный житель - РИА Новости, 16.02.2025
В Белгородской области при атаке БПЛА на автомобиль пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в Белгородской области в результате атаки украинского FPV-дрона на легковой автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T14:46:00+03:00
2025-02-16T14:46:00+03:00
2025-02-16T15:02:00+03:00
белгородская область
происшествия
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Мирный житель пострадал в Белгородской области в результате атаки украинского FPV-дрона на легковой автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Двулучное в результате атаки FPV-дрона на легковой автомобиль пострадал мужчина. Бригада СМП оказала ему необходимую помощь на месте. От госпитализации он отказался, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно", - написал губернатор.Гладков добавил, что в посёлке Уразово беспилотник ударил по стоянке, вследствие чего огнём уничтожены три автомобиля. Также ещё один FPV-дрон нанёс удар по грузовому автомобилю в селе Шведуновка — у транспортного средства повреждены кузов и стёкла. Помимо этого, в селе Колыхалино в результате детонации дрона на территории частного домовладения выбиты окна в надворной постройке и осколками посечён забор."Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах", - заключил губернатор.
https://ria.ru/20250215/drony-1999550544.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, происшествия, вячеслав гладков
Белгородская область, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков
В Белгородской области при атаке БПЛА на автомобиль пострадал мирный житель
В Белгородской области при атаке FPV-дрона на автомобиль пострадал мирный житель