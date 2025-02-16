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В Белгородской области при атаке БПЛА на автомобиль пострадал мирный житель - РИА Новости, 16.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:46 16.02.2025 (обновлено: 15:02 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/dron-1999678890.html
В Белгородской области при атаке БПЛА на автомобиль пострадал мирный житель
В Белгородской области при атаке БПЛА на автомобиль пострадал мирный житель - РИА Новости, 16.02.2025
В Белгородской области при атаке БПЛА на автомобиль пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в Белгородской области в результате атаки украинского FPV-дрона на легковой автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T14:46:00+03:00
2025-02-16T15:02:00+03:00
белгородская область
происшествия
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Мирный житель пострадал в Белгородской области в результате атаки украинского FPV-дрона на легковой автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Двулучное в результате атаки FPV-дрона на легковой автомобиль пострадал мужчина. Бригада СМП оказала ему необходимую помощь на месте. От госпитализации он отказался, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно", - написал губернатор.Гладков добавил, что в посёлке Уразово беспилотник ударил по стоянке, вследствие чего огнём уничтожены три автомобиля. Также ещё один FPV-дрон нанёс удар по грузовому автомобилю в селе Шведуновка — у транспортного средства повреждены кузов и стёкла. Помимо этого, в селе Колыхалино в результате детонации дрона на территории частного домовладения выбиты окна в надворной постройке и осколками посечён забор."Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах", - заключил губернатор.
https://ria.ru/20250215/drony-1999550544.html
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белгородская область, происшествия, вячеслав гладков
Белгородская область, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков
В Белгородской области при атаке БПЛА на автомобиль пострадал мирный житель

В Белгородской области при атаке FPV-дрона на автомобиль пострадал мирный житель

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик
Медик - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Мирный житель пострадал в Белгородской области в результате атаки украинского FPV-дрона на легковой автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В селе Двулучное в результате атаки FPV-дрона на легковой автомобиль пострадал мужчина. Бригада СМП оказала ему необходимую помощь на месте. От госпитализации он отказался, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно", - написал губернатор.
Гладков добавил, что в посёлке Уразово беспилотник ударил по стоянке, вследствие чего огнём уничтожены три автомобиля. Также ещё один FPV-дрон нанёс удар по грузовому автомобилю в селе Шведуновка — у транспортного средства повреждены кузов и стёкла. Помимо этого, в селе Колыхалино в результате детонации дрона на территории частного домовладения выбиты окна в надворной постройке и осколками посечён забор.
"Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах", - заключил губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьПроисшествияВячеслав Гладков
 
 
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