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Украинская делегация прибыла в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 16.02.2025
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17:58 16.02.2025 (обновлено: 20:48 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/delegatsija-1999697708.html
Украинская делегация прибыла в Саудовскую Аравию
Украинская делегация прибыла в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 16.02.2025
Украинская делегация прибыла в Саудовскую Аравию
Украинская правительственная делегация начала работу в Саудовской Аравии, готовится визит Владимира Зеленского в королевство, заявила министр экономики Украины... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T17:58:00+03:00
2025-02-16T20:48:00+03:00
в мире
саудовская аравия
украина
россия
владимир зеленский
михаил подоляк
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Украинская правительственная делегация начала работу в Саудовской Аравии, готовится визит Владимира Зеленского в королевство, заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко. "Начали рабочий визит украинской правительственной делегации в Саудовскую Аравию со встречи с почти сотней местных предпринимателей. &lt;...&gt; В последующие дни проведем десятки встреч, чтобы подготовить визит &lt;...&gt; Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию", — говорится в сообщении, опубликованном на странице Свириденко в соцсети Facebook*. По ее словам, украинская делегация обсуждала инициативы в сферах энергетики, сельского хозяйства и инфраструктуры, а также инвестиционные проекты. В субботу газета Politico со ссылкой на американские источники писала, что высокопоставленные чиновники США отправились в Саудовскую Аравию, чтобы начать переговоры с представителями РФ и Украины в ближайшие дни. Телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщал, что Украина не приглашена к участию в предстоящих переговорах США и России в Саудовской Аравии и не информирована о них. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк также заявил, что Украина не направляла переговорщиков в Саудовскую Аравию, оправдав это тем, что, по его мнению, на столе переговоров "нет ничего, что можно было бы обсуждать".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250216/evropa-1999690776.html
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в мире, саудовская аравия, украина, россия, владимир зеленский, михаил подоляк
В мире, Саудовская Аравия, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк
Украинская делегация прибыла в Саудовскую Аравию

Украинская делегация начала подготовку визита Зеленского в Саудовскую Аравию

© Фото : Страница Юлии Свириденко в соцсетиУкраинская делегация прибыла в Саудовскую Аравию
Украинская делегация прибыла в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© Фото : Страница Юлии Свириденко в соцсети
Украинская делегация прибыла в Саудовскую Аравию
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Украинская правительственная делегация начала работу в Саудовской Аравии, готовится визит Владимира Зеленского в королевство, заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.
"Начали рабочий визит украинской правительственной делегации в Саудовскую Аравию со встречи с почти сотней местных предпринимателей. <...> В последующие дни проведем десятки встреч, чтобы подготовить визит <...> Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию", — говорится в сообщении, опубликованном на странице Свириденко в соцсети Facebook*.
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По ее словам, украинская делегация обсуждала инициативы в сферах энергетики, сельского хозяйства и инфраструктуры, а также инвестиционные проекты.
В субботу газета Politico со ссылкой на американские источники писала, что высокопоставленные чиновники США отправились в Саудовскую Аравию, чтобы начать переговоры с представителями РФ и Украины в ближайшие дни. Телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщал, что Украина не приглашена к участию в предстоящих переговорах США и России в Саудовской Аравии и не информирована о них. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк также заявил, что Украина не направляла переговорщиков в Саудовскую Аравию, оправдав это тем, что, по его мнению, на столе переговоров "нет ничего, что можно было бы обсуждать".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреСаудовская АравияУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийМихаил Подоляк
 
 
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