https://ria.ru/20250216/delegatsija-1999697708.html

Украинская делегация прибыла в Саудовскую Аравию

Украинская делегация прибыла в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 16.02.2025

Украинская делегация прибыла в Саудовскую Аравию

Украинская правительственная делегация начала работу в Саудовской Аравии, готовится визит Владимира Зеленского в королевство, заявила министр экономики Украины... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T17:58:00+03:00

2025-02-16T17:58:00+03:00

2025-02-16T20:48:00+03:00

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саудовская аравия

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Украинская правительственная делегация начала работу в Саудовской Аравии, готовится визит Владимира Зеленского в королевство, заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко. "Начали рабочий визит украинской правительственной делегации в Саудовскую Аравию со встречи с почти сотней местных предпринимателей. <...> В последующие дни проведем десятки встреч, чтобы подготовить визит <...> Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию", — говорится в сообщении, опубликованном на странице Свириденко в соцсети Facebook*. По ее словам, украинская делегация обсуждала инициативы в сферах энергетики, сельского хозяйства и инфраструктуры, а также инвестиционные проекты. В субботу газета Politico со ссылкой на американские источники писала, что высокопоставленные чиновники США отправились в Саудовскую Аравию, чтобы начать переговоры с представителями РФ и Украины в ближайшие дни. Телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщал, что Украина не приглашена к участию в предстоящих переговорах США и России в Саудовской Аравии и не информирована о них. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк также заявил, что Украина не направляла переговорщиков в Саудовскую Аравию, оправдав это тем, что, по его мнению, на столе переговоров "нет ничего, что можно было бы обсуждать".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250216/evropa-1999690776.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, саудовская аравия, украина, россия, владимир зеленский, михаил подоляк