Украинская делегация прибыла в Саудовскую Аравию
Украинская делегация начала подготовку визита Зеленского в Саудовскую Аравию
© Фото : Страница Юлии Свириденко в соцсетиУкраинская делегация прибыла в Саудовскую Аравию
© Фото : Страница Юлии Свириденко в соцсети
Украинская делегация прибыла в Саудовскую Аравию
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Украинская правительственная делегация начала работу в Саудовской Аравии, готовится визит Владимира Зеленского в королевство, заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.
"Начали рабочий визит украинской правительственной делегации в Саудовскую Аравию со встречи с почти сотней местных предпринимателей. <...> В последующие дни проведем десятки встреч, чтобы подготовить визит <...> Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию", — говорится в сообщении, опубликованном на странице Свириденко в соцсети Facebook*.
По ее словам, украинская делегация обсуждала инициативы в сферах энергетики, сельского хозяйства и инфраструктуры, а также инвестиционные проекты.
В субботу газета Politico со ссылкой на американские источники писала, что высокопоставленные чиновники США отправились в Саудовскую Аравию, чтобы начать переговоры с представителями РФ и Украины в ближайшие дни. Телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщал, что Украина не приглашена к участию в предстоящих переговорах США и России в Саудовской Аравии и не информирована о них. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк также заявил, что Украина не направляла переговорщиков в Саудовскую Аравию, оправдав это тем, что, по его мнению, на столе переговоров "нет ничего, что можно было бы обсуждать".
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