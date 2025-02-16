https://ria.ru/20250216/britaniya-1999635334.html
СМИ: британские спасатели будут платить за въезд в зоны чистого воздуха
СМИ: британские спасатели будут платить за въезд в зоны чистого воздуха - РИА Новости, 16.02.2025
СМИ: британские спасатели будут платить за въезд в зоны чистого воздуха
Машины скорой помощи, пожарные и полицейские, выезжающие на экстренные вызовы, с марта должны будут платить местному совету британского графства Сомерсет за... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T02:58:00+03:00
2025-02-16T02:58:00+03:00
2025-02-16T06:13:00+03:00
сомерсет
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Машины скорой помощи, пожарные и полицейские, выезжающие на экстренные вызовы, с марта должны будут платить местному совету британского графства Сомерсет за въезд в так называемые зоны чистого воздуха, где законодательно ограничен объем выбросов углекислого газа, сообщает издание Telegraph. "С марта аварийно-спасательным службам, не соблюдающим установленные местным советом нормы выбросов, придется платить за въезд в город", — пишет издание. Отмечается, что зона чистого воздуха в регионе была создана еще в 2021 году, после чего экстренные службы получили четырехлетнюю отсрочку, чтобы обновить свой автопарк в соответствии с требованиями по выбросам углекислого газа. В частности, за этот период местному пожарному управлению пришлось запросить инвестиции в размере 4,8 миллиона фунтов стерлингов в свой автопарк, однако сейчас лишь 40% его автомобилей соответствуют требованиям.
https://realty.ria.ru/20250213/pravitelstvo-1999050195.html
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сомерсет
СМИ: британские спасатели будут платить за въезд в зоны чистого воздуха
Telegraph: британские спасатели будут платить за въезд в зоны чистого воздуха