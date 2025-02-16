На катке ВДНХ в Москве отметят День русского богатыря
На катке ВДНХ в Москве 20 февраля отметят День русского богатыря
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкОткрытие зимнего сезона на катке ВДНХ "Зимние узоры"
Открытие зимнего сезона на катке ВДНХ "Зимние узоры". Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. День русского богатыря отметят на катке ВДНХ в Москве 20 февраля, посетителей ждет тематическая вечеринка с забавами, танцами и народными играми, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Двадцатого февраля на катке ВДНХ отметят День русского богатыря. Посетителей главной выставки страны ждет тематическая вечеринка с забавами, танцами и народными играми. На льду будет царить атмосфера богатырских сказок в современной интерпретации", - говорится в сообщении.
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Мероприятие начнется в 17.00, а главной темой праздника станут сила, мужество и храбрость русского народа. Гости ВДНХ встретят Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича.
"В течение вечера на катке будет работать фотозона, оформленная в русской народной стилистике. Гостям предложат сфотографироваться с аниматорами в образах героев эпоса. Желающие примут участие в активных играх на ловкость и быстроту: эстафете на коньках, хоккее с гигантскими клюшками, музыкальном ручейке и подвижной игре "Змей Горыныч", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что украшением вечера станут музыка и танцы. Аниматоры научат танцевать кадриль и пригласят поучаствовать в массовом хороводе под зажигательную русскую народную музыку. Вход будет осуществляться по билетам на каток ВДНХ.
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