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ВСУ обстреляли дорогу в Запорожской области, ведущую в Крым
ВСУ обстреляли дорогу в Запорожской области, ведущую в Крым - РИА Новости, 16.02.2025
ВСУ обстреляли дорогу в Запорожской области, ведущую в Крым
Украинские боевики обстреляли кассетными боеприпасами участок трассы "Харьков – Симферополь – Ялта" в районе Васильевки в Запорожской области, информация о... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T14:05:00+03:00
2025-02-16T14:05:00+03:00
2025-02-16T14:05:00+03:00
симферополь
запорожская область
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли кассетными боеприпасами участок трассы "Харьков – Симферополь – Ялта" в районе Васильевки в Запорожской области, информация о жертвах не поступала, сообщает вице-губернатор региона Антон Тицкий в официальном Telegram-канале. "Участок трассы "Харьков – Симферополь – Ялта", пролегающий через Васильевский район, подвергся артиллерийскому обстрелу с украинской стороны. Противник применил кассетные боеприпасы",- говорится в сообщении Тицкого.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферополь, запорожская область, происшествия
Симферополь, Запорожская область, Происшествия
ВСУ обстреляли дорогу в Запорожской области, ведущую в Крым
ВСУ обстреляли кассетными снарядами трассу в Запорожской области, ведущую в Крым