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ВСУ обстреляли дорогу в Запорожской области, ведущую в Крым - РИА Новости, 16.02.2025
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14:05 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/boeviki-1999672214.html
ВСУ обстреляли дорогу в Запорожской области, ведущую в Крым
ВСУ обстреляли дорогу в Запорожской области, ведущую в Крым - РИА Новости, 16.02.2025
ВСУ обстреляли дорогу в Запорожской области, ведущую в Крым
Украинские боевики обстреляли кассетными боеприпасами участок трассы "Харьков – Симферополь – Ялта" в районе Васильевки в Запорожской области, информация о... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T14:05:00+03:00
2025-02-16T14:05:00+03:00
симферополь
запорожская область
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли кассетными боеприпасами участок трассы "Харьков – Симферополь – Ялта" в районе Васильевки в Запорожской области, информация о жертвах не поступала, сообщает вице-губернатор региона Антон Тицкий в официальном Telegram-канале. "Участок трассы "Харьков – Симферополь – Ялта", пролегающий через Васильевский район, подвергся артиллерийскому обстрелу с украинской стороны. Противник применил кассетные боеприпасы",- говорится в сообщении Тицкого.
https://ria.ru/20250216/ukraina-1999653205.html
симферополь
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96
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7 495 645-6601
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симферополь, запорожская область, происшествия
Симферополь, Запорожская область, Происшествия
ВСУ обстреляли дорогу в Запорожской области, ведущую в Крым

ВСУ обстреляли кассетными снарядами трассу в Запорожской области, ведущую в Крым

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли кассетными боеприпасами участок трассы "Харьков – Симферополь – Ялта" в районе Васильевки в Запорожской области, информация о жертвах не поступала, сообщает вице-губернатор региона Антон Тицкий в официальном Telegram-канале.
"Участок трассы "Харьков – Симферополь – Ялта", пролегающий через Васильевский район, подвергся артиллерийскому обстрелу с украинской стороны. Противник применил кассетные боеприпасы",- говорится в сообщении Тицкого.
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