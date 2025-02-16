https://ria.ru/20250216/boeviki-1999672214.html

ВСУ обстреляли дорогу в Запорожской области, ведущую в Крым

ВСУ обстреляли дорогу в Запорожской области, ведущую в Крым - РИА Новости, 16.02.2025

ВСУ обстреляли дорогу в Запорожской области, ведущую в Крым

Украинские боевики обстреляли кассетными боеприпасами участок трассы "Харьков – Симферополь – Ялта" в районе Васильевки в Запорожской области, информация о... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T14:05:00+03:00

2025-02-16T14:05:00+03:00

2025-02-16T14:05:00+03:00

симферополь

запорожская область

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли кассетными боеприпасами участок трассы "Харьков – Симферополь – Ялта" в районе Васильевки в Запорожской области, информация о жертвах не поступала, сообщает вице-губернатор региона Антон Тицкий в официальном Telegram-канале. "Участок трассы "Харьков – Симферополь – Ялта", пролегающий через Васильевский район, подвергся артиллерийскому обстрелу с украинской стороны. Противник применил кассетные боеприпасы",- говорится в сообщении Тицкого.

https://ria.ru/20250216/ukraina-1999653205.html

симферополь

запорожская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

симферополь, запорожская область, происшествия