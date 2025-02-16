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Пострадавшие от ВСУ предприятия Курской области планируют развивать бизнес - РИА Новости, 16.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
00:51 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/biznes-1999630493.html
Пострадавшие от ВСУ предприятия Курской области планируют развивать бизнес
Пострадавшие от ВСУ предприятия Курской области планируют развивать бизнес - РИА Новости, 16.02.2025
Пострадавшие от ВСУ предприятия Курской области планируют развивать бизнес
Предприниматели из приграничных районов Курской области, которые терпят убытки в результате вторжения и атак ВСУ, планируют дальше развивать бизнес, рассказал... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T00:51:00+03:00
2025-02-16T00:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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КУРСК, 16 фев - РИА Новости. Предприниматели из приграничных районов Курской области, которые терпят убытки в результате вторжения и атак ВСУ, планируют дальше развивать бизнес, рассказал РИА Новости врио замгубернатора региона Геннадий Бабаскин. В субботу состоялась встреча предпринимателей региона с руководством Курской области. "Очень конструктивная была беседа, и именно предложения поступили от людей. И радует то, что говорили не только "компенсируйте нам затраты", но и о сохранении бизнеса. Именно о развитии бизнеса сегодня шла речь. И люди предлагали, как развить, и просили, чем им помочь", - сообщил Бабаскин по итогам встречи. Он добавил, что все предложения представителей бизнеса будут рассмотрены. "Александр Евсеевич (Хинштейн, врио губернатора региона - ред.) обещал рассмотреть все это конструктивно, вот, и обещал всяческую поддержку и помощь тем, кто хочет развиваться... Он (Хинштейн - ред.) собрал лично все вопросы от предпринимателей, которые их волнуют, которые были затронуты. Завтра, я уверен, что поступит нам указание разобраться со всеми этими вопросами по принадлежности со всеми структурами, которые сегодня присутствовали", - сообщил врио замгубернатора. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20250215/propavshie-1999625299.html
https://ria.ru/20250214/vsu-1999505365.html
https://ria.ru/20250214/moskva-1999492204.html
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курская область, россия, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Пострадавшие от ВСУ предприятия Курской области планируют развивать бизнес

Пострадавшие от атак ВСУ предприятия Курской области планируют развивать бизнес

© РИА Новости / Роман ТкаченкоПроизводственное помещение
Производственное помещение - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / Роман Ткаченко
Производственное помещение. Архивное фото
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КУРСК, 16 фев - РИА Новости. Предприниматели из приграничных районов Курской области, которые терпят убытки в результате вторжения и атак ВСУ, планируют дальше развивать бизнес, рассказал РИА Новости врио замгубернатора региона Геннадий Бабаскин.
В субботу состоялась встреча предпринимателей региона с руководством Курской области.
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"Очень конструктивная была беседа, и именно предложения поступили от людей. И радует то, что говорили не только "компенсируйте нам затраты", но и о сохранении бизнеса. Именно о развитии бизнеса сегодня шла речь. И люди предлагали, как развить, и просили, чем им помочь", - сообщил Бабаскин по итогам встречи.
Он добавил, что все предложения представителей бизнеса будут рассмотрены.
"Александр Евсеевич (Хинштейн, врио губернатора региона - ред.) обещал рассмотреть все это конструктивно, вот, и обещал всяческую поддержку и помощь тем, кто хочет развиваться... Он (Хинштейн - ред.) собрал лично все вопросы от предпринимателей, которые их волнуют, которые были затронуты. Завтра, я уверен, что поступит нам указание разобраться со всеми этими вопросами по принадлежности со всеми структурами, которые сегодня присутствовали", - сообщил врио замгубернатора.
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Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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