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Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 16.02.2025
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник
Российские средства ПВО около 18.40 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T19:16:00+03:00
2025-02-16T19:16:00+03:00
2025-02-16T19:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО около 18.40 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны России. "Шестнадцатого февраля 2025 года около 18.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области", - говорится в сообщении. В воскресенье в Курской области в 15.13 мск объявлялась ракетная опасность, она действовала около трёх часов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник
Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ над Курской областью