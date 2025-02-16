https://ria.ru/20250216/bespilotnik-1999704261.html

Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник

Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 16.02.2025

Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник

Российские средства ПВО около 18.40 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T19:16:00+03:00

2025-02-16T19:16:00+03:00

2025-02-16T19:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО около 18.40 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны России. "Шестнадцатого февраля 2025 года около 18.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области", - говорится в сообщении. В воскресенье в Курской области в 15.13 мск объявлялась ракетная опасность, она действовала около трёх часов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

украина

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Наталья Макарова

безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины