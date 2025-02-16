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Российский балет выступил в столице ОАЭ с премьерой для стран БРИКС
Российский балет выступил в столице ОАЭ с премьерой для стран БРИКС - РИА Новости, 16.02.2025
Российский балет выступил в столице ОАЭ с премьерой для стран БРИКС
Русский национальный балет "Кострома" выступил с хореографическим спектаклем "Национальное шоу России" в столице ОАЭ Абу-Даби, постановка стала частью... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T23:55:00+03:00
2025-02-16T23:55:00+03:00
2025-02-16T23:55:00+03:00
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АБУ-ДАБИ, 16 фев - РИА Новости. Русский национальный балет "Кострома" выступил с хореографическим спектаклем "Национальное шоу России" в столице ОАЭ Абу-Даби, постановка стала частью культурно-образовательного проекта, разработанного специально для стран БРИКС, передает корреспондент РИА Новости. Спектакль прошел в Национальном театре Абу-Даби. Решение об осуществлении проекта было принято на саммите БРИКС в Казани в октябре 2024 года для сближения жителей стран-участниц на основе общих культурных и гуманитарных ценностей. ОАЭ стали первой страной, которая приняла культурно-образовательный проект "Танцевальная увертюра мира". В 2025 году он также пройдет в Саудовской Аравии, Египте и Китае, а в 2026 году - в Бразилии, Индии, Эфиопии и ЮАР. Проект осуществляется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, министерства иностранных дел Российской Федерации и министерства культуры Российской Федерации, а также министерства культуры ОАЭ. В образовательной части проекта, представленной в субботу в городе Шарджа, приняли участие студенты хореографического колледжа "Губернская Балетная Школа", артисты русского национального балета "Кострома" и учащиеся хореографического отделения Академии исполнительского мастерства в Шардже. Они провели перекрестные мастер-классы по народным танцам. "ОАЭ является первой страной, которая приняла мероприятия, которые проходят в рамках этого проекта. Убежден, что спектакль станет еще одним шагом в направлении поступательного развития многоплановых российско-эмиратских отношений, их культурно- гуманитарной составляющей и внесет весомый вклад в дальнейшее взаимное обогащение культур и сближение между нашими народами, а также будет способствовать укреплению межкультурного диалога на пространстве БРИКС", - отметил чрезвычайный и полномочный посол РФ в ОАЭ Тимур Забиров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оаэ, шарджа (эмират), абу-даби, брикс, президентский фонд культурных инициатив, новости культуры
Культура, ОАЭ, Шарджа (эмират), Абу-Даби, БРИКС, Президентский фонд культурных инициатив, Новости культуры
Российский балет выступил в столице ОАЭ с премьерой для стран БРИКС
Русский балет "Кострома" выступил с балетом "Национальное шоу России" в Абу-Даби