В Австрии заявили, что напавший с ножом на людей был радикалом
Полиция Австрии: мужчина, напавший с ножом на людей в Филлахе, имел связи с ИГ
© AP Photo / Wiesflecker/Kleine ZeitungМесто происшествия, где произошло нападение с ножом в австрийском городе Филлах
© AP Photo / Wiesflecker/Kleine Zeitung
Место происшествия, где произошло нападение с ножом в австрийском городе Филлах
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Сириец, который в субботу совершил нападение с ножом в Австрии, был радикалом и имел связи с запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство"*, заявила глава полиции города Филлах Михаэла Кольвайс.
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"В квартире подозреваемого мы нашли однозначные доказательства исламистского и радикального образа мыслей, поэтому сегодня мы говорим об исламистской атаке, связанной с ИГ*. Например, на стене были знамена ИГ*, но оружия и других опасных предметов в квартире мы не нашли",- заявила Кольвайс в ходе пресс-конференции, организованной федеральными и региональными властями. Трансляция велась в YouTube-канале министерства внутренних дел Австрии.
Полиция исходит из того, что у подозреваемого не было сообщников, но продолжает их поиск. Сириец ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов.
Глава МВД Австрии Герхард Карнер заявил, что сириец мог попасть под влияние радикалов через Интернет. Политик выразил соболезнования родственникам убитого 14-летнего подростка и пострадавших, среди которых четыре австрийца и один гражданин Турции.
Кроме того, Карнер призвал предоставить правоохранителям Австрии больше полномочий для проведения массовых проверок "особых целевых групп", к которым он отнес беженцев из Сирии и Афганистана.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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