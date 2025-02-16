https://ria.ru/20250216/avstriya-1999679789.html

В Австрии заявили, что напавший с ножом на людей был радикалом

В Австрии заявили, что напавший с ножом на людей был радикалом - РИА Новости, 16.02.2025

В Австрии заявили, что напавший с ножом на людей был радикалом

Сириец, который в субботу совершил нападение с ножом в Австрии, был радикалом и имел связи с запрещенной в России террористической организацией "Исламское... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T14:51:00+03:00

2025-02-16T14:51:00+03:00

2025-02-16T15:16:00+03:00

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Сириец, который в субботу совершил нападение с ножом в Австрии, был радикалом и имел связи с запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство"*, заявила глава полиции города Филлах Михаэла Кольвайс. В субботу гражданин Сирии, законно находящийся в Австрии, совершил нападение с ножом в городе Филлах, в результате которого один человек погиб, еще пятеро получили ранения. Водитель доставки еды сбил нападавшего, сириец был задержан. "В квартире подозреваемого мы нашли однозначные доказательства исламистского и радикального образа мыслей, поэтому сегодня мы говорим об исламистской атаке, связанной с ИГ*. Например, на стене были знамена ИГ*, но оружия и других опасных предметов в квартире мы не нашли",- заявила Кольвайс в ходе пресс-конференции, организованной федеральными и региональными властями. Трансляция велась в YouTube-канале министерства внутренних дел Австрии. Полиция исходит из того, что у подозреваемого не было сообщников, но продолжает их поиск. Сириец ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов.Глава МВД Австрии Герхард Карнер заявил, что сириец мог попасть под влияние радикалов через Интернет. Политик выразил соболезнования родственникам убитого 14-летнего подростка и пострадавших, среди которых четыре австрийца и один гражданин Турции.Кроме того, Карнер призвал предоставить правоохранителям Австрии больше полномочий для проведения массовых проверок "особых целевых групп", к которым он отнес беженцев из Сирии и Афганистана.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20250212/ukraina-1998878543.html

https://ria.ru/20250210/volgograd-1998385022.html

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в мире, австрия, сирия, исламское государство*