Рейтинг@Mail.ru
В Аргентине настаивают на импичменте Милея - РИА Новости, 16.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:53 16.02.2025 (обновлено: 07:46 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/argentina-1999640254.html
В Аргентине настаивают на импичменте Милея
В Аргентине настаивают на импичменте Милея - РИА Новости, 16.02.2025
В Аргентине настаивают на импичменте Милея
Оппозиция Аргентины настаивает на импичменте президента страны Хавьера Милея после его публикации о криптовалюте, сообщила партия "Союз за родину". РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T06:53:00+03:00
2025-02-16T07:46:00+03:00
в мире
аргентина
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/04/1943816169_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_b4c27636a3ace8cfbc4b25af09013856.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 фев - РИА Новости. Оппозиция Аргентины настаивает на импичменте президента страны Хавьера Милея после его публикации о криптовалюте, сообщила партия "Союз за родину". "Участие Милея в преступлении, связанном с мошенничеством с криптовалютой, является крайне серьезным. Это беспрецедентный скандал", - отметила партия. "Блок депутатов решил представить предложение об импичменте президента", - говорится в сообщении в X. Ранее Милей опубликовал в X информацию об одной из криптовалют, что привело к росту ее стоимости, которая позднее упала. Публикация спровоцировала критику в адрес президента, поскольку, как отмечает газета Perfil, многие решили вложиться в валюту и потеряли деньги. Милей позднее удалил сообщение, заявив, что не был знаком с деталями проекта и поэтому решил не продолжать распространять о нем информацию.
https://ria.ru/20241213/grazhdanstvo-1989148808.html
https://ria.ru/20250209/argentina-1998212806.html
аргентина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/04/1943816169_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_336f30873a0c20b7745f784065ef9942.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, аргентина, технологии
В мире, Аргентина, Технологии
В Аргентине настаивают на импичменте Милея

В Аргентине предложат импичмент Милея после скандала с криптовалютой

© AP Photo / Jose Luis MaganaХавьер Милей
Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Хавьер Милей. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 фев - РИА Новости. Оппозиция Аргентины настаивает на импичменте президента страны Хавьера Милея после его публикации о криптовалюте, сообщила партия "Союз за родину".
"Участие Милея в преступлении, связанном с мошенничеством с криптовалютой, является крайне серьезным. Это беспрецедентный скандал", - отметила партия.
Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Президент Аргентины получил итальянское гражданство
13 декабря 2024, 20:46
"Блок депутатов решил представить предложение об импичменте президента", - говорится в сообщении в X.
Ранее Милей опубликовал в X информацию об одной из криптовалют, что привело к росту ее стоимости, которая позднее упала. Публикация спровоцировала критику в адрес президента, поскольку, как отмечает газета Perfil, многие решили вложиться в валюту и потеряли деньги.
Милей позднее удалил сообщение, заявив, что не был знаком с деталями проекта и поэтому решил не продолжать распространять о нем информацию.
Флаг Аргентины - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
В Аргентине приватизируют компанию-оператора грузовых железных дорог
9 февраля, 02:59
 
В миреАргентинаТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала