https://ria.ru/20250216/argentina-1999640254.html

В Аргентине настаивают на импичменте Милея

В Аргентине настаивают на импичменте Милея - РИА Новости, 16.02.2025

В Аргентине настаивают на импичменте Милея

Оппозиция Аргентины настаивает на импичменте президента страны Хавьера Милея после его публикации о криптовалюте, сообщила партия "Союз за родину". РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T06:53:00+03:00

2025-02-16T06:53:00+03:00

2025-02-16T07:46:00+03:00

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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 фев - РИА Новости. Оппозиция Аргентины настаивает на импичменте президента страны Хавьера Милея после его публикации о криптовалюте, сообщила партия "Союз за родину". "Участие Милея в преступлении, связанном с мошенничеством с криптовалютой, является крайне серьезным. Это беспрецедентный скандал", - отметила партия. "Блок депутатов решил представить предложение об импичменте президента", - говорится в сообщении в X. Ранее Милей опубликовал в X информацию об одной из криптовалют, что привело к росту ее стоимости, которая позднее упала. Публикация спровоцировала критику в адрес президента, поскольку, как отмечает газета Perfil, многие решили вложиться в валюту и потеряли деньги. Милей позднее удалил сообщение, заявив, что не был знаком с деталями проекта и поэтому решил не продолжать распространять о нем информацию.

https://ria.ru/20241213/grazhdanstvo-1989148808.html

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