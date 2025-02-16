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Абхазию ждет второй тур президентских выборов - РИА Новости, 16.02.2025
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03:43 16.02.2025 (обновлено: 04:05 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/abkhaziya-1999636500.html
Абхазию ждет второй тур президентских выборов
Абхазию ждет второй тур президентских выборов - РИА Новости, 16.02.2025
Абхазию ждет второй тур президентских выборов
На досрочных выборах президента Абхазии будет второй тур, в нем примут участие политик Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба, сообщил председатель ЦИК... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T03:43:00+03:00
2025-02-16T04:05:00+03:00
абхазия
президентские выборы в абхазии
адгур ардзинба
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СУХУМ, 16 фев - РИА Новости. На досрочных выборах президента Абхазии будет второй тур, в нем примут участие политик Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба, сообщил председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан.&quot;В любом случае будет второй тур, в котором будут принимать участие Гунба Бадра Зурабович и Ардзинба Адгур Амиранович&quot;, — сказал он журналистам.Маршан добавил, что предварительные итоги объявят в полдень в воскресеньеНа пост главы государства претендуют пять человек: известный абхазский политик Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-глава Контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал.По данным ЦИК, для проведения голосования оборудовали 152 избирательных участка в самой Абхазии и еще два на территории России — в Москве и Черкесске. В основной список избирателей внесены 134 тысячи человек.Прежний президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку 19 ноября после четырехдневных протестов оппозиции в Сухуме.
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абхазия, президентские выборы в абхазии, адгур ардзинба, россия
Абхазия, Президентские выборы в Абхазии, Адгур Ардзинба, Россия
Абхазию ждет второй тур президентских выборов

ЦИК Абхазии: Гунба и Ардзинба вышли во второй тур президентских выборов в стране

© Sputnik / Томас ТхайцукЦИК Абхазии
ЦИК Абхазии - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
ЦИК Абхазии. Архивное фото
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СУХУМ, 16 фев - РИА Новости. На досрочных выборах президента Абхазии будет второй тур, в нем примут участие политик Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба, сообщил председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан.
«

"В любом случае будет второй тур, в котором будут принимать участие Гунба Бадра Зурабович и Ардзинба Адгур Амиранович", — сказал он журналистам.

Маршан добавил, что предварительные итоги объявят в полдень в воскресенье
На пост главы государства претендуют пять человек: известный абхазский политик Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-глава Контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал.
По данным ЦИК, для проведения голосования оборудовали 152 избирательных участка в самой Абхазии и еще два на территории России — в Москве и Черкесске. В основной список избирателей внесены 134 тысячи человек.
Прежний президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку 19 ноября после четырехдневных протестов оппозиции в Сухуме.
Досрочные президентские выборы в Абхазии - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Итоговая явка на выборах президента Абхазии составила 65 процентов
Вчера, 21:20
 
АбхазияПрезидентские выборы в АбхазииАдгур АрдзинбаРоссия
 
 
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