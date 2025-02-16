https://ria.ru/20250216/abkhaziya-1999636500.html
Абхазию ждет второй тур президентских выборов
Абхазию ждет второй тур президентских выборов - РИА Новости, 16.02.2025
Абхазию ждет второй тур президентских выборов
На досрочных выборах президента Абхазии будет второй тур, в нем примут участие политик Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба, сообщил председатель ЦИК... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T03:43:00+03:00
2025-02-16T03:43:00+03:00
2025-02-16T04:05:00+03:00
абхазия
президентские выборы в абхазии
адгур ардзинба
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СУХУМ, 16 фев - РИА Новости. На досрочных выборах президента Абхазии будет второй тур, в нем примут участие политик Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба, сообщил председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан."В любом случае будет второй тур, в котором будут принимать участие Гунба Бадра Зурабович и Ардзинба Адгур Амиранович", — сказал он журналистам.Маршан добавил, что предварительные итоги объявят в полдень в воскресеньеНа пост главы государства претендуют пять человек: известный абхазский политик Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-глава Контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал.По данным ЦИК, для проведения голосования оборудовали 152 избирательных участка в самой Абхазии и еще два на территории России — в Москве и Черкесске. В основной список избирателей внесены 134 тысячи человек.Прежний президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку 19 ноября после четырехдневных протестов оппозиции в Сухуме.
https://ria.ru/20250215/abkhaziya-1999617814.html
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абхазия, президентские выборы в абхазии, адгур ардзинба, россия
Абхазия, Президентские выборы в Абхазии, Адгур Ардзинба, Россия
Абхазию ждет второй тур президентских выборов
ЦИК Абхазии: Гунба и Ардзинба вышли во второй тур президентских выборов в стране