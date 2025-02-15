https://ria.ru/20250215/zvonki-1999596716.html

Правительство предложило ввести обязательную маркировку звонков

Правительство предложило ввести обязательную маркировку звонков - РИА Новости, 15.02.2025

Правительство предложило ввести обязательную маркировку звонков

Правительство РФ в рамках мер по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству предлагает ввести обязательную маркировку, которая будет отображать... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T18:03:00+03:00

2025-02-15T18:03:00+03:00

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Правительство РФ в рамках мер по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству предлагает ввести обязательную маркировку, которая будет отображать наименование организации при приеме звонков, соответствующий законопроект внесен в Госдуму. "Законопроектом вводятся новые обязательные правила по идентификации и проверке личности пользователей услугами связи, а также обязательная маркировка звонков. Теперь на экране телефона пользователя будет отображаться наименование организации, что позволит понять, звонит ли пользователю сотрудник банка или мошенник", - сказано в пояснительной записке к законопроекту, которая доступна в электронной базе Госдумы.

https://ria.ru/20250215/messendzhery-1999592130.html

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общество, технологии, россия, госдума рф