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Правительство предложило ввести обязательную маркировку звонков - РИА Новости, 15.02.2025
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18:03 15.02.2025 (обновлено: 18:47 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/zvonki-1999596716.html
Правительство предложило ввести обязательную маркировку звонков
Правительство предложило ввести обязательную маркировку звонков - РИА Новости, 15.02.2025
Правительство предложило ввести обязательную маркировку звонков
Правительство РФ в рамках мер по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству предлагает ввести обязательную маркировку, которая будет отображать... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T18:03:00+03:00
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Правительство РФ в рамках мер по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству предлагает ввести обязательную маркировку, которая будет отображать наименование организации при приеме звонков, соответствующий законопроект внесен в Госдуму. "Законопроектом вводятся новые обязательные правила по идентификации и проверке личности пользователей услугами связи, а также обязательная маркировка звонков. Теперь на экране телефона пользователя будет отображаться наименование организации, что позволит понять, звонит ли пользователю сотрудник банка или мошенник", - сказано в пояснительной записке к законопроекту, которая доступна в электронной базе Госдумы.
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общество, технологии, россия, госдума рф
Общество, Технологии, Россия, Госдума РФ
Правительство предложило ввести обязательную маркировку звонков

Кабмин предложил отображать наименование организации при приеме звонков

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Правительство РФ в рамках мер по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству предлагает ввести обязательную маркировку, которая будет отображать наименование организации при приеме звонков, соответствующий законопроект внесен в Госдуму.
"Законопроектом вводятся новые обязательные правила по идентификации и проверке личности пользователей услугами связи, а также обязательная маркировка звонков. Теперь на экране телефона пользователя будет отображаться наименование организации, что позволит понять, звонит ли пользователю сотрудник банка или мошенник", - сказано в пояснительной записке к законопроекту, которая доступна в электронной базе Госдумы.
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