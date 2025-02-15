https://ria.ru/20250215/zhena-1999359801.html

"Отомстила мужу за измену". Трагичный роман супруги императора Александра

"Отомстила мужу за измену". Трагичный роман супруги императора Александра - РИА Новости, 15.02.2025

"Отомстила мужу за измену". Трагичный роман супруги императора Александра

Жизнь царственных особ далеко не всегда так привлекательна, как кажется на первый взгляд. Борьба за трон, интриги, измены, любовные треугольники, предательство... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T08:24:00+03:00

2025-02-15T08:24:00+03:00

2025-02-15T08:24:00+03:00

санкт-петербург

александр i

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Жизнь царственных особ далеко не всегда так привлекательна, как кажется на первый взгляд. Борьба за трон, интриги, измены, любовные треугольники, предательство пестрым шлейфом следуют за короной, иногда подбрасывая сюжеты, составляющие конкуренцию современным любовным телесериалам.Одна такая история произошла в XVIII веке, когда простой кавалергард сумел завоевать сердце императрицы Елизаветы Алексеевны.Верная жена и неверный мужБудущую императрицу, принцессу Луизу Марию Августу, сосватали будущему императору России Александру I в возрасте 13 лет. Александр сразу понравился Луизе, ему тоже приглянулась симпатичная немецкая принцесса, и уже через год после знакомства молодые люди сыграли свадьбу в 1793 году, и Луиза Мария превратилась в Елизавету Алексеевну.Жизнь молодых супругов первое время напоминала нескончаемый праздник. Поэт Державин в своем стихотворении, посвящённом молодоженам, сравнил их с Амуром и Психеей.Семейное счастье Елизаветы длилось недолго. Александр стал ей изменять с придворными дамами. Тем не менее супруга будущего императора долго оставалась ему верна и всегда оказывала поддержку Александру.Особенно это проявилось во время судьбоносной ночи убийства Павла 12 марта 1801 года, расчистившей путь на престол Александру. Тогда Елизавета практически не отлучалась от мужа, морально его поддерживая, сохраняя холодный рассудок и силу духа.Уже после переворота трон попыталась занять Мария Федоровна мать Александра I на одном из семейных советов Елизавета Алексеевна воскликнула, защищая права мужа: "Россия так устала от старой жирной немки! Дайте ей насладиться молодым русским императором!". Мария Федоровна, немка, которая так и не смогла выучить русский язык, отказалась от своих притязаний уступив престол сыну.И все же личная жизнь императрицы не складывалась. Ее муж Александр всерьез и надолго увлекся Марией Нарышкиной.Прекрасная соперницаМария Нарышкина была дочерью польского вельможи. Статная черноокая красавица с великолепной фигурой сумела надолго покорить сердце Александра I."Она была восхитительно красива, танцевала с совершенным изяществом и вскоре покорила Александра… Черты её лица были правильны, совершенно греческие, тонкая и гибкая фигура приковывала к себе все взгляды" так описывала ее современница французская художница Виже-Лебрен.Их связь продлилась долгих 15 лет. Фактически Мария стала второй женой Александра I. Ради приличия ее выдали её выдали замуж за Дмитрия Львовича Нарышкина, которого в обществе за глаза начали называть главой "ордена рогоносцев".Роман с кавалергардомНадолго оставленная мужем без должного внимания, Елизавета не смогла остаться верной женой. Тем более что женщиной она была довольно привлекательной, не раз ловившая на себе восхищенные взгляды мужчин. И вот однажды один такой пылкий взгляд завоевал ее романтическую натуру.Влюбленными глазами смотрел на императрицу красавец штаб-ротмистр Кавалергардского полка Алексей Охотников, императрица ответила ему взаимностью. Свои чувства она выражала в дневнике, где упоминала Охотникова под псевдонимом Vosdu."Портрет*. Я его видела. Прикасалась к нему, упивалась им, осыпала поцелуями. О, если бы этот портрет умел говорить, он поведал бы тому, кто с него писан, о вещах, в которых тот, быть может, не сомневается". (из дневникаимператрицы Елизаветы Алексеевны)Долгое время чувства влюбленных были платоническими, но затем они стали встречаться. Об их романе заговорили в Петербурге.Затем случилась трагедия: 4 октября 1806 года Охотников был смертельно ранен кинжалом при выходе из театра после оперы Глюка "Ифигения в Тавриде".По слухам, убийца был подослан деверем императрицы великим князем Константином Павловичем. Часть историков, правда, эту версию отвергает, утверждая, что кавалергард заболел чахоткой.Елизавета не оставила смертельно больного Охотникова, не боясь предрассудков, она провела с ним последние часы. Когда кавалергард умер, Елизавета Алексеевна остригла локоны и положила их в гроб своего возлюбленного. Впоследствии она неоднократно приезжала на могилу Алексея, установив на нее памятник — рыдающую над урной женщину и рядом разбитое молнией дерево.В результате их бурного романа на свет появилась девочка, Александр поступил как "истинный джентльмен", признав ребенка своим.

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, александр i