https://ria.ru/20250215/zelenskiy-1999579890.html

Зеленский заявил, что обсуждает с США соглашение по ресурсам

Зеленский заявил, что обсуждает с США соглашение по ресурсам - РИА Новости, 15.02.2025

Зеленский заявил, что обсуждает с США соглашение по ресурсам

Владимир Зеленский заявил, что всё еще обсуждает с Соединенными Штатами соглашение по минеральным ресурсам Украины. РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T15:43:00+03:00

2025-02-15T15:43:00+03:00

2025-02-15T15:46:00+03:00

сша

украина

мюнхенская конференция по безопасности

в мире

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владимир зеленский

дональд трамп

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что всё еще обсуждает с Соединенными Штатами соглашение по минеральным ресурсам Украины."Мы всё еще говорим", - сказал Зеленский на Мюнхенской конференции, отвечая на вопрос о соглашении по ископаемым. Трансляция его речи велась на сайте конференции.Накануне газета Washington Post, ссылаясь на конгрессменов, сообщала, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. По информации издания, Зеленский отказался.В Мюнхене с 14 по 16 февраля проходит 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждают актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты. В форуме принимают участие Зеленский и спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог. Также в рамках конференции состоится встреча глав МИД G7.Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. В свою очередь газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Зеленскому, сообщала, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь, указав на то, что заявление Трампа совпадает с положениями так называемого "плана" Зеленского. Сам же Зеленский заявил о готовности предоставить США возможность инвестировать в добычу и заниматься совместной разработкой полезных ископаемых Украины.

https://ria.ru/20250215/pravki-1999517271.html

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сша

украина

мюнхен

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сша, украина, мюнхенская конференция по безопасности, в мире, мюнхен, владимир зеленский, дональд трамп