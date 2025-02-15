https://ria.ru/20250215/zelenskiy-1999579890.html
Зеленский заявил, что обсуждает с США соглашение по ресурсам
Зеленский заявил, что обсуждает с США соглашение по ресурсам - РИА Новости, 15.02.2025
Зеленский заявил, что обсуждает с США соглашение по ресурсам
Владимир Зеленский заявил, что всё еще обсуждает с Соединенными Штатами соглашение по минеральным ресурсам Украины. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T15:43:00+03:00
2025-02-15T15:43:00+03:00
2025-02-15T15:46:00+03:00
сша
украина
мюнхенская конференция по безопасности
в мире
мюнхен
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972155508_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_dd70558dfa46495ccb9e210f9b46eb6b.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что всё еще обсуждает с Соединенными Штатами соглашение по минеральным ресурсам Украины."Мы всё еще говорим", - сказал Зеленский на Мюнхенской конференции, отвечая на вопрос о соглашении по ископаемым. Трансляция его речи велась на сайте конференции.Накануне газета Washington Post, ссылаясь на конгрессменов, сообщала, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. По информации издания, Зеленский отказался.В Мюнхене с 14 по 16 февраля проходит 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждают актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты. В форуме принимают участие Зеленский и спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог. Также в рамках конференции состоится встреча глав МИД G7.Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. В свою очередь газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Зеленскому, сообщала, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь, указав на то, что заявление Трампа совпадает с положениями так называемого "плана" Зеленского. Сам же Зеленский заявил о готовности предоставить США возможность инвестировать в добычу и заниматься совместной разработкой полезных ископаемых Украины.
https://ria.ru/20250215/pravki-1999517271.html
https://ria.ru/20250215/rada-1999551205.html
сша
украина
мюнхен
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972155508_195:0:2924:2047_1920x0_80_0_0_26e49807a95deb96cdd58f5cda29dcf3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, мюнхенская конференция по безопасности, в мире, мюнхен, владимир зеленский, дональд трамп
США, Украина, Мюнхенская конференция по безопасности, В мире, Мюнхен, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Зеленский заявил, что обсуждает с США соглашение по ресурсам
Зеленский: мы еще обсуждаем с США соглашение по минеральным ресурсам Украины