https://ria.ru/20250215/zelenskiy-1999573118.html

"Приготовьтесь": на Западе раскрыли, что задумал Зеленский

"Приготовьтесь": на Западе раскрыли, что задумал Зеленский - РИА Новости, 15.02.2025

"Приготовьтесь": на Западе раскрыли, что задумал Зеленский

Владимир Зеленский будет предпринимать новые провокационные шаги для удержания власти, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T14:51:00+03:00

2025-02-15T14:51:00+03:00

2025-02-15T15:15:00+03:00

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский будет предпринимать новые провокационные шаги для удержания власти, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.Так он отреагировал на обвинения Киева в адрес России в ударе по Чернобыльской АЭС."Приготовьтесь к еще более отчаянным попыткам этого падшего диктатора удержать власть. Любой ценой", — написал Боуз.По словам журналиста, Зеленский боится мира из-за перспективы проиграть выборы и потерять нажитое богатство и статус "героя".Как отметил Боуз, киевский режим предпринимает попытки провокаций каждый раз перед крупной западной конференцией по безопасности.В пятницу, в день старта Мюнхенской конференции по безопасности, в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС, украинские СМИ писали, что он был нанесен ударным дроном. Киевский режим попытался обвинить Москву, но никаких доказательств не привел.Как заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, любые утверждения, что российская сторона наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой, украинская власть не гнушается заниматься этим.Как отметила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, представители киевского режима все время ездят на Мюнхенскую конференцию по безопасности с различными информационными поводами и "перформансами" и удар по Чернобыльской АЭС — это одна из подобных провокаций. По ее мнению, это не последний шаг бандеровцев, направленный на подрыв ядерной безопасности.

https://ria.ru/20250215/zelenskij-1999570557.html

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в мире, россия, москва, киев, владимир зеленский, дмитрий песков, чернобыльская аэс