https://ria.ru/20250215/zelenskiy-1999497943.html

Единственный шанс на спасение: Зеленский готов на самое страшное

Единственный шанс на спасение: Зеленский готов на самое страшное - РИА Новости, 15.02.2025

Единственный шанс на спасение: Зеленский готов на самое страшное

Пока в Мюнхене молодой и ретивый госсекретарь США возил европейскую политическую элиту носом по батарее, а влюбленные воспользовались дополнительным поводом,... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T08:00:00+03:00

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2025-02-15T09:49:00+03:00

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Пока в Мюнхене молодой и ретивый госсекретарь США возил европейскую политическую элиту носом по батарее, а влюбленные воспользовались дополнительным поводом, чтобы увидеться и сделать друг другу милые сюрпризы, киевский режим занялся своим любимым делом — терроризмом высшей категории опасности, а именно атаками на ядерные объекты. Украинские СМИ разразились синхронной истерикой, крича, что российский беспилотник якобы нанес удар по саркофагу Чернобыльской АЭС.Примечательно, что, по сообщениям представителей миссии МАГАТЭ, постоянно присутствующей на объекте, взрыв в районе потушенного четвертого реактора был зафиксирован в 1:50 ночи, а в украинских информационных лентах фото и видео появились в считаные минуты. То есть кто-то успел за пять минут добежать до саркофага, имеющего площадь в четыре футбольных поля и высоту более ста метров, обежать его, найти точку попадания, снять это все, отправить в редакцию, а оттуда материалы успели разослать в другие издания. Фантастическая оперативность прохождения и обработки информации.Ну а если отбросить шутки в сторону, ситуация предельно серьезная, так как отражает отчаяние режима Зеленского. В новых реалиях под мощным давлением из Вашингтона киевская свора осознает, что проиграла, потеряна пятая часть территорий, погибло и покалечено огромное количество украинцев, экономика и энергетика разрушены, долги не отдать даже в теории. Но главное — Россия спокойно прошла все санкционные бури, продолжает развивать наступление на фронте, а теперь еще и напрямую решает с Вашингтоном судьбу Украины. Без участия Зеленского, которому позднее просто доведут как данность уже принятое решение.Даже быстрый мониторинг комментариев, которые пишут на разных информационных площадках рядовые украинцы, свидетельствует, что и в тотально цензурируемой Украине люди понимают: Зеленский сохраняет свое присутствие во власти, только пока длится война. Соответственно, существует ровно один бенефициар, пытающийся любой ценой сбить наметившийся геополитический тренд.Обвинения со стороны Киева уже прокомментировала Мария Захарова и Дмитрий Песков. Происшествие на ЧАЭС — это не что иное, как провокация Киева на фоне Мюнхенской конференции, Россия никогда не наносила ударов по атомным объектам и неукоснительно соблюдает все международные регуляторные нормы в сфере ядерной энергетики.От себя добавим еще пару важных штрихов.Во-первых, Россия действительно ни разу не била по украинским АЭС. Ни по самим станциям, ни по открытым распределительным устройствам (ОРУ), ни по подстанциям, обеспечивающим передачу атомных мегаватт потребителям и на экспорт. Сей факт опосредованно и постоянно подтверждает сам Киев. Последний год он спокойно проводит планово-предупредительные ремонты на трех действующих атомных электростанциях, замену топлива и другие регламентные работы. Лично Зеленский не раз заявлял, что атомная генерация является становым хребтом украинской энергетики — настолько, что в новых условиях деиндустриализации даже позволяла экспортировать электроэнергию в товарных объемах в Польшу, Словакию, Венгрию и Румынию.Во-вторых, единственный атомный объект, постоянно подвергающийся обстрелам, — это Запорожская АЭС, находящаяся под контролем нашей армии и управлением корпорации "Росатом". Буквально через час после атаки "неизвестного дрона" на саркофаг ЧАЭС была повреждена 330-киловольтная ЛЭП "Ферросплавная-1", по которой на атомную электростанцию подавалось питание с близлежащей ТЭС. Последняя нить питания станции — это 750-киловольтная ЛЭП "Днепровская". С учетом системного дефицита электроэнергии в ДНР и сезонных перегрузок объединенной системы юга, где летом от пиковых скачков горят подстанции, поверить в то, что Россия своими руками расстреливает самый мощный объект генерации в регионе, может только инопланетянин.К слову, за день до событий на ЧАЭС под минометно-артиллерийский обстрел попала мониторинговая группа МАГАТЭ на ЗАЭС. Что характерно, их безопасность обеспечивал российский военный конвой. Он же и спас иноземных гостей.Кстати, нельзя не отметить показательно слепую позицию МАГАТЭ, которая вот уже три года упорно не видит, кто обстреливает Запорожскую АЭС, сухо сообщая лишь о самих фактах. Буквально две недели назад наш МИД в лице Марии Захаровой вежливо поинтересовался, когда агентство начнет называть вещи и агрессоров своими именами. Ответа пока нет.Если немного отдалиться и взглянуть на происходящее в короткой перспективе, то станет понятно, почему мониторинговую группу МАГАТЭ обстреливали из минометов, орудий и пытались добить при помощи БПЛА. И почему в этот же день состоялась "российская атака" на саркофаг ЧАЭС. Новая администрация Дональда Трампа сплошь состоит из молодых и полных сил политиков. Директору национальной разведки Тулси Габбарт 43 года, министру обороны Питу Хегсету — 44. Вице-президенту Джей Ди Вэнсу и вовсе 40. У всех за плечами реальный боевой опыт в горячих точках, они показательно подтянуты, энергичны и в секторах своей ответственности действуют как бойцовые питбули. Естественно, в полном соответствии с распоряжениями президента Трампа, общим геополитическим курсом в рамках обновленной идеологической парадигмы.Эти люди сейчас давят на ЕС и Украину, вынуждая первых принять на себя все расходные обязательства по украинскому конфликту, а вторых просто ломают через колено, приказывая сворачивать войну и искать промежуточный компромисс. Вашингтон хочет, чтобы боевые действия на Украине завершились как можно скорее. Конечно же, не в силу доброго самаритянства, а потому, что у Трампа и его команды куча других глобальных и системных задач.Соединенным Штатам нужно потушить войну на Украине. Зеленскому нужна война, чтобы продолжать сидеть на финансовых потоках, сквозь которые за три года через разные мутные схемы прокачали 267 миллиардов долларов. Тут и ребенок понимает, кто именно обстрелял Чернобыльскую АЭС.

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

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