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Зеленский высказался о диалоге России и США по Украине - РИА Новости, 15.02.2025
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18:25 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/zelenskij-1999599442.html
Зеленский высказался о диалоге России и США по Украине
Зеленский высказался о диалоге России и США по Украине - РИА Новости, 15.02.2025
Зеленский высказался о диалоге России и США по Украине
Владимир Зеленский продолжил нервничать из-за диалога России и США по Украине на фоне критики европейских стран со стороны вице-президента США Джей-Ди Вэнса, на РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T18:25:00+03:00
2025-02-15T18:25:00+03:00
в мире
европа
сша
россия
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
мюнхенская конференция по безопасности
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский продолжил нервничать из-за диалога России и США по Украине на фоне критики европейских стран со стороны вице-президента США Джей-Ди Вэнса, на мюнхенской конференции он выступил с новым заявлением на эту тему. "Украина никогда не примет сделки, заключенные у нас за спиной без нашего участия. И это же правило должно применять ко всей Европе. Никаких решений по Украине без Украины, никаких решений по Европе без Европы. Европа должна сидеть за столом (переговоров – ред.), когда принимаются решения по Европе. Все остальное – ноль. Если нас исключат из переговоров по нашем собственному будущему, мы проиграем… Путин хочет вести переговоры с Америкой один на один… А потом Путин попытается добиться того, чтобы президент США стоял в этом году 9 мая на Красной площади... Нам этого не нужно", - заявил Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляция его речи велась на YouTube-канале конференции. Зеленский также напомнил собравшимся о выступлении вице-президента Вэнса, в котором тот обрушился с критикой на европейские страны. "Вчера здесь в Мюнхене вице-президента США ясно дал понять, что… десятилетия старых отношений между Европой и Америкой подходят к концу, с этого момента ситуация изменится и Европе придется к этому приспособиться… Европа должна стать самодостаточной, сплоченной общей силой", - сказал он. Ранее министр обороны США Пит Хегсет отказался пообещать, что Киев не заставят согласиться на неприемлемые для него условия мира, как и то, что Европа будет участвовать в переговорах, отметив, что лидировать в этом процессе со стороны США будет американский президент Дональд Трамп. Президент России Владимир Путин и Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что самую большую цену в борьбе с фашизмом заплатил СССР. Так он ответил на вопрос о том, как в Кремле воспринимают слова Трампа, заявившего, что Россия "помогла США" выиграть Вторую мировую войну, при этом потеряв, по его словам, почти 60 миллионов жизней. Песков также отметил, что Путин рад приветствовать представителей крупных стран на праздновании Дня Победы в Москве, если они захотят приехать, это относится и к президенту США Трампу.
https://ria.ru/20250214/myunkhen-1999350405.html
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в мире, европа, сша, россия, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Европа, США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Мюнхенская конференция по безопасности
Зеленский высказался о диалоге России и США по Украине

Зеленский высказался о диалоге РФ и США и призвал Европу стать самодостаточной

© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский продолжил нервничать из-за диалога России и США по Украине на фоне критики европейских стран со стороны вице-президента США Джей-Ди Вэнса, на мюнхенской конференции он выступил с новым заявлением на эту тему.
«
"Украина никогда не примет сделки, заключенные у нас за спиной без нашего участия. И это же правило должно применять ко всей Европе. Никаких решений по Украине без Украины, никаких решений по Европе без Европы. Европа должна сидеть за столом (переговоров – ред.), когда принимаются решения по Европе. Все остальное – ноль. Если нас исключат из переговоров по нашем собственному будущему, мы проиграем… Путин хочет вести переговоры с Америкой один на один… А потом Путин попытается добиться того, чтобы президент США стоял в этом году 9 мая на Красной площади... Нам этого не нужно", - заявил Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляция его речи велась на YouTube-канале конференции.
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности. 14 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Встречу Вэнса и Зеленского в Мюнхене перенесли, пишут СМИ
14 февраля, 12:33
Зеленский также напомнил собравшимся о выступлении вице-президента Вэнса, в котором тот обрушился с критикой на европейские страны.
«
"Вчера здесь в Мюнхене вице-президента США ясно дал понять, что… десятилетия старых отношений между Европой и Америкой подходят к концу, с этого момента ситуация изменится и Европе придется к этому приспособиться… Европа должна стать самодостаточной, сплоченной общей силой", - сказал он.
Ранее министр обороны США Пит Хегсет отказался пообещать, что Киев не заставят согласиться на неприемлемые для него условия мира, как и то, что Европа будет участвовать в переговорах, отметив, что лидировать в этом процессе со стороны США будет американский президент Дональд Трамп.
Президент России Владимир Путин и Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что самую большую цену в борьбе с фашизмом заплатил СССР. Так он ответил на вопрос о том, как в Кремле воспринимают слова Трампа, заявившего, что Россия "помогла США" выиграть Вторую мировую войну, при этом потеряв, по его словам, почти 60 миллионов жизней. Песков также отметил, что Путин рад приветствовать представителей крупных стран на праздновании Дня Победы в Москве, если они захотят приехать, это относится и к президенту США Трампу.
Зеленскому на Мюнхенской конференции не позволили говорить на украинском - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Зеленский попал в неловкую ситуацию на Мюнхенской конференции
Вчера, 14:39
 
В миреЕвропаСШАРоссияВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий ПесковМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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