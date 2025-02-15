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ВСУ за сутки потеряли до 185 военных в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 15.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:54 15.02.2025 (обновлено: 13:12 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/zapad-1999559070.html
ВСУ за сутки потеряли до 185 военных в зоне действий "Запада"
ВСУ за сутки потеряли до 185 военных в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 15.02.2025
ВСУ за сутки потеряли до 185 военных в зоне действий "Запада"
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ЛНР, потери противника РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T12:54:00+03:00
2025-02-15T13:12:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
харьковская область
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ЛНР, потери противника составили до 185 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Зелёный Гай, Новоосиново Харьковской области, Шандриголово Донецкой Народной Республики и Новоегоровка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери ВСУ составили до 185 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, пять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, из них три производства стран НАТО", - добавили в МО РФ.Как уточнили в российском ведомстве, также были уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.
https://ria.ru/20250215/spetsoperatsiya-1999520443.html
россия
луганская народная республика
харьковская область
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россия, вооруженные силы украины, луганская народная республика, харьковская область
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Харьковская область
ВСУ за сутки потеряли до 185 военных в зоне действий "Запада"

Подразделения "Запада" улучшили тактическое положение

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ЛНР, потери противника составили до 185 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Зелёный Гай, Новоосиново Харьковской области, Шандриголово Донецкой Народной Республики и Новоегоровка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Потери ВСУ составили до 185 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, пять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, из них три производства стран НАТО", - добавили в МО РФ.
Как уточнили в российском ведомстве, также были уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаХарьковская область
 
 
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