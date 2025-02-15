https://ria.ru/20250215/zapad-1999559070.html

ВСУ за сутки потеряли до 185 военных в зоне действий "Запада"

ВСУ за сутки потеряли до 185 военных в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 15.02.2025

ВСУ за сутки потеряли до 185 военных в зоне действий "Запада"

Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ЛНР, потери противника РИА Новости, 15.02.2025

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вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

харьковская область

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ЛНР, потери противника составили до 185 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Зелёный Гай, Новоосиново Харьковской области, Шандриголово Донецкой Народной Республики и Новоегоровка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери ВСУ составили до 185 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, пять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, из них три производства стран НАТО", - добавили в МО РФ.Как уточнили в российском ведомстве, также были уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

https://ria.ru/20250215/spetsoperatsiya-1999520443.html

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россия, вооруженные силы украины, луганская народная республика, харьковская область