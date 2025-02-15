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Машины Красного Креста прибыли на место передачи заложников в секторе Газа - РИА Новости, 15.02.2025
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10:49 15.02.2025 (обновлено: 12:50 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/zalozhniki-1999546814.html
Машины Красного Креста прибыли на место передачи заложников в секторе Газа
Машины Красного Креста прибыли на место передачи заложников в секторе Газа - РИА Новости, 15.02.2025
Машины Красного Креста прибыли на место передачи заложников в секторе Газа
Автомобили Международного комитета Красного Креста (МККК) прибыли в Хан-Юнис на юге сектора Газа, где вскоре состоится процесс передачи троих заложников,... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T10:49:00+03:00
2025-02-15T12:50:00+03:00
красный крест
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КАИР, 15 фев - РИА Новости. Автомобили Международного комитета Красного Креста (МККК) прибыли в Хан-Юнис на юге сектора Газа, где вскоре состоится процесс передачи троих заложников, включая россиянина Александра Труфанова, трансляцию ведет телеканал Al Jazeera.В пятницу бригады "Аль-Кудс" (военное крыло группировки "Исламский джихад") объявили, что решили освободить Труфанова 15 февраля в рамках шестой партии первого этапа сделки по обмену. Палестинское движение ХАМАС сообщило, что помимо Труфанова в субботу будут освобождены еще двое заложников, у одного из которых есть гражданство США.Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху подтвердила и одобрила список заложников, которых палестинские группировки освободят из плена 15 февраля.В свою очередь офис по делам пленных в ХАМАС сообщил, что Израиль должен освободить в субботу 369 палестинских заключенных, 333 из которых были арестованы в секторе Газа после 7 октября 2023 года.Александр Труфанов, его мать Елена Труфанова, бабушка Ирина Татти и невеста Сафир Коэн были похищены палестинскими радикалами утром 7 октября 2023 года из кибуца Нир Оз на юге Израиля. Во время атаки ХАМАС глава семьи Труфановых, отец Александра, был убит. Всего в тот день с юга Израиля в Газу были угнаны более 250 заложников. В конце ноября 2023 года Елена, Ирина и Сафир были освобождены в рамках первой сделки по прекращению огня в секторе Газа. Их освобождение во многом стало возможным благодаря усилиям российской стороны.С 19 января Израиль и ХАМАС реализуют вторую сделку по прекращению огня в Газе и освобождению заложников в обмен на палестинских заключенных.
https://ria.ru/20250213/ofis-1999130566.html
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4.7
96
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60
красный крест, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Красный Крест, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
Машины Красного Креста прибыли на место передачи заложников в секторе Газа

Машины Красного Креста прибыли в Хан-Юнис, где освободят Труфанова

© AP Photo / Mohammad Abu SamraАвтомобили Красного Креста на месте передачи заложников в Хан-Юнисе, сектор Газа. 15 февраля 2025
Автомобили Красного Креста на месте передачи заложников в Хан-Юнисе, сектор Газа. 15 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© AP Photo / Mohammad Abu Samra
Автомобили Красного Креста на месте передачи заложников в Хан-Юнисе, сектор Газа. 15 февраля 2025
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КАИР, 15 фев - РИА Новости. Автомобили Международного комитета Красного Креста (МККК) прибыли в Хан-Юнис на юге сектора Газа, где вскоре состоится процесс передачи троих заложников, включая россиянина Александра Труфанова, трансляцию ведет телеканал Al Jazeera.
В пятницу бригады "Аль-Кудс" (военное крыло группировки "Исламский джихад") объявили, что решили освободить Труфанова 15 февраля в рамках шестой партии первого этапа сделки по обмену. Палестинское движение ХАМАС сообщило, что помимо Труфанова в субботу будут освобождены еще двое заложников, у одного из которых есть гражданство США.
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Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху подтвердила и одобрила список заложников, которых палестинские группировки освободят из плена 15 февраля.
В свою очередь офис по делам пленных в ХАМАС сообщил, что Израиль должен освободить в субботу 369 палестинских заключенных, 333 из которых были арестованы в секторе Газа после 7 октября 2023 года.
Александр Труфанов, его мать Елена Труфанова, бабушка Ирина Татти и невеста Сафир Коэн были похищены палестинскими радикалами утром 7 октября 2023 года из кибуца Нир Оз на юге Израиля. Во время атаки ХАМАС глава семьи Труфановых, отец Александра, был убит. Всего в тот день с юга Израиля в Газу были угнаны более 250 заложников. В конце ноября 2023 года Елена, Ирина и Сафир были освобождены в рамках первой сделки по прекращению огня в секторе Газа. Их освобождение во многом стало возможным благодаря усилиям российской стороны.
С 19 января Израиль и ХАМАС реализуют вторую сделку по прекращению огня в Газе и освобождению заложников в обмен на палестинских заключенных.
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