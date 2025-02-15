https://ria.ru/20250215/zakharova-1999508457.html
Захарова рассказала об ответе на атаку ВСУ на журналистов Первого канала
Захарова рассказала об ответе на атаку ВСУ на журналистов Первого канала - РИА Новости, 15.02.2025
Захарова рассказала об ответе на атаку ВСУ на журналистов Первого канала
Москва требует от мирового сообщества и профильных международных структур осудить атаку Киева на съемочную группу Первого канала, виновные в нападении на... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T00:23:00+03:00
2025-02-15T00:23:00+03:00
2025-02-15T00:41:00+03:00
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мария захарова
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россия
александр хинштейн
одри азуле
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Москва требует от мирового сообщества и профильных международных структур осудить атаку Киева на съемочную группу Первого канала, виновные в нападении на российских журналистов понесут наказание, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В пятницу врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что оператор Первого канала Юрий Шолмов ранен и находится в Курской областной больнице, его состояние медики оценивают как удовлетворительное, он будет доставлен в Москву."Призываем все ответственные правительства государств осудить теракты киевского режима и публично выступить против атак ВСУ на мирное население, включая представителей СМИ. Требуем от профильных международных организаций, в первую очередь от гендиректора ЮНЕСКО Одре Азуле, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Яна Броту, Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, а также от других наднациональных правозащитных структур незамедлительно отреагировать на очередное гнусное преступление киевского режима и решительно его осудить", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства.Она указала, что международные чиновники должны принять исчерпывающие меры, "направленные на прекращение практикуемых укробандеровской кликой на систематической основе террористических методов подавления инакомыслия"."Дальнейшее замалчивание этих преступлений со стороны международных чиновников будет фактически означать их покрывательство и поощрение киевского режима к совершению новых нападений. Виновные в посягательстве на жизнь российского журналиста будут установлены и понесут заслуженное неотвратимое наказание", - подчеркнула Захарова.По ее словам, нападение ВСУ на российских журналистов пополнило "список кровавых преступлений режима (Владимира) Зеленского против гражданских лиц, к которым приравниваются сотрудники СМИ в соответствии с Женевскими конвенциями 1949 года и Дополнительным протоколом I"."Ведя прицельный огонь по безоружным военкорам, журналистам, операторам, фотографам, устраивая настоящую охоту на них, укронацисты стремятся любыми способами скрыть правду о творимых ими жесточайших нарушениях международного гуманитарного права и злодеяниях против мирного населения", - заявила Захарова.
https://ria.ru/20250113/zhurnalist-1993472767.html
https://ria.ru/20250105/zhurnalisty-1992542431.html
https://ria.ru/20250214/vsu-1999500983.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мария захарова, москва, киев, россия, александр хинштейн, одри азуле, обсе, юнеско, вооруженные силы украины
В мире, Мария Захарова, Москва, Киев, Россия, Александр Хинштейн, Одри Азуле, ОБСЕ, ЮНЕСКО, Вооруженные силы Украины
Захарова рассказала об ответе на атаку ВСУ на журналистов Первого канала
Захарова: виновные в атаке ВСУ на группу Первого канала понесут наказание
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Москва требует от мирового сообщества и профильных международных структур осудить атаку Киева на съемочную группу Первого канала, виновные в нападении на российских журналистов понесут наказание, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В пятницу врио губернатора Курской области Александр Хинштейн
сообщил, что оператор Первого канала Юрий Шолмов ранен и находится в Курской областной больнице, его состояние медики оценивают как удовлетворительное, он будет доставлен в Москву
.
"Призываем все ответственные правительства государств осудить теракты киевского режима и публично выступить против атак ВСУ
на мирное население, включая представителей СМИ. Требуем от профильных международных организаций, в первую очередь от гендиректора ЮНЕСКО Одре Азуле
, представителя ОБСЕ
по вопросам свободы СМИ Яна Броту, Верховного комиссара ООН
по правам человека Фолькера Тюрка, а также от других наднациональных правозащитных структур незамедлительно отреагировать на очередное гнусное преступление киевского режима и решительно его осудить", - говорится в комментарии Захаровой
, опубликованном на сайте российского дипведомства.
Она указала, что международные чиновники должны принять исчерпывающие меры, "направленные на прекращение практикуемых укробандеровской кликой на систематической основе террористических методов подавления инакомыслия".
"Дальнейшее замалчивание этих преступлений со стороны международных чиновников будет фактически означать их покрывательство и поощрение киевского режима к совершению новых нападений. Виновные в посягательстве на жизнь российского журналиста будут установлены и понесут заслуженное неотвратимое наказание", - подчеркнула Захарова.
По ее словам, нападение ВСУ на российских журналистов пополнило "список кровавых преступлений режима (Владимира) Зеленского против гражданских лиц, к которым приравниваются сотрудники СМИ в соответствии с Женевскими конвенциями 1949 года и Дополнительным протоколом I".
"Ведя прицельный огонь по безоружным военкорам, журналистам, операторам, фотографам, устраивая настоящую охоту на них, укронацисты стремятся любыми способами скрыть правду о творимых ими жесточайших нарушениях международного гуманитарного права и злодеяниях против мирного населения", - заявила Захарова.