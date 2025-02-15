https://ria.ru/20250215/zakharova-1999508457.html

Захарова рассказала об ответе на атаку ВСУ на журналистов Первого канала

Захарова рассказала об ответе на атаку ВСУ на журналистов Первого канала - РИА Новости, 15.02.2025

Захарова рассказала об ответе на атаку ВСУ на журналистов Первого канала

Москва требует от мирового сообщества и профильных международных структур осудить атаку Киева на съемочную группу Первого канала, виновные в нападении на... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T00:23:00+03:00

2025-02-15T00:23:00+03:00

2025-02-15T00:41:00+03:00

в мире

мария захарова

москва

киев

россия

александр хинштейн

одри азуле

обсе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_0:143:3079:1875_1920x0_80_0_0_b5509be3b3f6db74e38e71bd26ed6071.jpg

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Москва требует от мирового сообщества и профильных международных структур осудить атаку Киева на съемочную группу Первого канала, виновные в нападении на российских журналистов понесут наказание, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В пятницу врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что оператор Первого канала Юрий Шолмов ранен и находится в Курской областной больнице, его состояние медики оценивают как удовлетворительное, он будет доставлен в Москву."Призываем все ответственные правительства государств осудить теракты киевского режима и публично выступить против атак ВСУ на мирное население, включая представителей СМИ. Требуем от профильных международных организаций, в первую очередь от гендиректора ЮНЕСКО Одре Азуле, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Яна Броту, Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, а также от других наднациональных правозащитных структур незамедлительно отреагировать на очередное гнусное преступление киевского режима и решительно его осудить", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства.Она указала, что международные чиновники должны принять исчерпывающие меры, "направленные на прекращение практикуемых укробандеровской кликой на систематической основе террористических методов подавления инакомыслия"."Дальнейшее замалчивание этих преступлений со стороны международных чиновников будет фактически означать их покрывательство и поощрение киевского режима к совершению новых нападений. Виновные в посягательстве на жизнь российского журналиста будут установлены и понесут заслуженное неотвратимое наказание", - подчеркнула Захарова.По ее словам, нападение ВСУ на российских журналистов пополнило "список кровавых преступлений режима (Владимира) Зеленского против гражданских лиц, к которым приравниваются сотрудники СМИ в соответствии с Женевскими конвенциями 1949 года и Дополнительным протоколом I"."Ведя прицельный огонь по безоружным военкорам, журналистам, операторам, фотографам, устраивая настоящую охоту на них, укронацисты стремятся любыми способами скрыть правду о творимых ими жесточайших нарушениях международного гуманитарного права и злодеяниях против мирного населения", - заявила Захарова.

https://ria.ru/20250113/zhurnalist-1993472767.html

https://ria.ru/20250105/zhurnalisty-1992542431.html

https://ria.ru/20250214/vsu-1999500983.html

москва

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мария захарова, москва, киев, россия, александр хинштейн, одри азуле, обсе, юнеско, вооруженные силы украины