Рейтинг@Mail.ru
Захарова рассказала об ответе на атаку ВСУ на журналистов Первого канала - РИА Новости, 15.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:23 15.02.2025 (обновлено: 00:41 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/zakharova-1999508457.html
Захарова рассказала об ответе на атаку ВСУ на журналистов Первого канала
Захарова рассказала об ответе на атаку ВСУ на журналистов Первого канала - РИА Новости, 15.02.2025
Захарова рассказала об ответе на атаку ВСУ на журналистов Первого канала
Москва требует от мирового сообщества и профильных международных структур осудить атаку Киева на съемочную группу Первого канала, виновные в нападении на... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T00:23:00+03:00
2025-02-15T00:41:00+03:00
в мире
мария захарова
москва
киев
россия
александр хинштейн
одри азуле
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_0:143:3079:1875_1920x0_80_0_0_b5509be3b3f6db74e38e71bd26ed6071.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Москва требует от мирового сообщества и профильных международных структур осудить атаку Киева на съемочную группу Первого канала, виновные в нападении на российских журналистов понесут наказание, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В пятницу врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что оператор Первого канала Юрий Шолмов ранен и находится в Курской областной больнице, его состояние медики оценивают как удовлетворительное, он будет доставлен в Москву."Призываем все ответственные правительства государств осудить теракты киевского режима и публично выступить против атак ВСУ на мирное население, включая представителей СМИ. Требуем от профильных международных организаций, в первую очередь от гендиректора ЮНЕСКО Одре Азуле, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Яна Броту, Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, а также от других наднациональных правозащитных структур незамедлительно отреагировать на очередное гнусное преступление киевского режима и решительно его осудить", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства.Она указала, что международные чиновники должны принять исчерпывающие меры, "направленные на прекращение практикуемых укробандеровской кликой на систематической основе террористических методов подавления инакомыслия"."Дальнейшее замалчивание этих преступлений со стороны международных чиновников будет фактически означать их покрывательство и поощрение киевского режима к совершению новых нападений. Виновные в посягательстве на жизнь российского журналиста будут установлены и понесут заслуженное неотвратимое наказание", - подчеркнула Захарова.По ее словам, нападение ВСУ на российских журналистов пополнило "список кровавых преступлений режима (Владимира) Зеленского против гражданских лиц, к которым приравниваются сотрудники СМИ в соответствии с Женевскими конвенциями 1949 года и Дополнительным протоколом I"."Ведя прицельный огонь по безоружным военкорам, журналистам, операторам, фотографам, устраивая настоящую охоту на них, укронацисты стремятся любыми способами скрыть правду о творимых ими жесточайших нарушениях международного гуманитарного права и злодеяниях против мирного населения", - заявила Захарова.
https://ria.ru/20250113/zhurnalist-1993472767.html
https://ria.ru/20250105/zhurnalisty-1992542431.html
https://ria.ru/20250214/vsu-1999500983.html
москва
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_e9c253664d049d555dc626fcce3a17e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мария захарова, москва, киев, россия, александр хинштейн, одри азуле, обсе, юнеско, вооруженные силы украины
В мире, Мария Захарова, Москва, Киев, Россия, Александр Хинштейн, Одри Азуле, ОБСЕ, ЮНЕСКО, Вооруженные силы Украины
Захарова рассказала об ответе на атаку ВСУ на журналистов Первого канала

Захарова: виновные в атаке ВСУ на группу Первого канала понесут наказание

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Москва требует от мирового сообщества и профильных международных структур осудить атаку Киева на съемочную группу Первого канала, виновные в нападении на российских журналистов понесут наказание, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В пятницу врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что оператор Первого канала Юрий Шолмов ранен и находится в Курской областной больнице, его состояние медики оценивают как удовлетворительное, он будет доставлен в Москву.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Захарова назвала главную миссию российских журналистов
13 января, 14:28
"Призываем все ответственные правительства государств осудить теракты киевского режима и публично выступить против атак ВСУ на мирное население, включая представителей СМИ. Требуем от профильных международных организаций, в первую очередь от гендиректора ЮНЕСКО Одре Азуле, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Яна Броту, Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, а также от других наднациональных правозащитных структур незамедлительно отреагировать на очередное гнусное преступление киевского режима и решительно его осудить", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства.
Она указала, что международные чиновники должны принять исчерпывающие меры, "направленные на прекращение практикуемых укробандеровской кликой на систематической основе террористических методов подавления инакомыслия".
Журналисты РИА Новости об атаке дрона ВСУ по их машине - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
Журналисты РИА Новости рассказали об атаке дрона на их машину в ДНР
5 января, 03:03
"Дальнейшее замалчивание этих преступлений со стороны международных чиновников будет фактически означать их покрывательство и поощрение киевского режима к совершению новых нападений. Виновные в посягательстве на жизнь российского журналиста будут установлены и понесут заслуженное неотвратимое наказание", - подчеркнула Захарова.
По ее словам, нападение ВСУ на российских журналистов пополнило "список кровавых преступлений режима (Владимира) Зеленского против гражданских лиц, к которым приравниваются сотрудники СМИ в соответствии с Женевскими конвенциями 1949 года и Дополнительным протоколом I".
"Ведя прицельный огонь по безоружным военкорам, журналистам, операторам, фотографам, устраивая настоящую охоту на них, укронацисты стремятся любыми способами скрыть правду о творимых ими жесточайших нарушениях международного гуманитарного права и злодеяниях против мирного населения", - заявила Захарова.
Юрий Шолмов - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на журналистов Первого канала
Вчера, 22:18
 
В миреМария ЗахароваМоскваКиевРоссияАлександр ХинштейнОдри АзулеОБСЕЮНЕСКОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала