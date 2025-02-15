https://ria.ru/20250215/zaharova-1999507300.html

Захарова высмеяла странное поведение Зеленского в Мюнхене

Захарова высмеяла странное поведение Зеленского в Мюнхене - РИА Новости, 15.02.2025

Захарова высмеяла странное поведение Зеленского в Мюнхене

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале с иронией поинтересовалась, будет ли в очередной раз отрицаться причина странной... РИА Новости, 15.02.2025

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россия

мария захарова

владимир зеленский

геннадий онищенко

российская академия образования

российская академия наук

мюнхенская конференция по безопасности

мюнхен

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале с иронией поинтересовалась, будет ли в очередной раз отрицаться причина странной мимики Владимира Зеленского перед журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности. Захарова привела ссылку на ролик с Зеленским на полях мероприятия. В этом видео он, выслушивая вопрос журналиста, переводит взгляд с одной точки на другую, хаотично меняет положение рук и головы, а также выражение лица, открывая и закрывая рот. "Неужели опять будут отрицать то, что видят все невооруженным глазом?" - написала Захарова. Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в 2022 году выразил мнение, что Зеленский употребляет наркотики, от которых выработал неискоренимую зависимость.

https://ria.ru/20250213/poroshenko-1999082082.html

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мюнхен

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, мария захарова, владимир зеленский, геннадий онищенко, российская академия образования, российская академия наук, мюнхенская конференция по безопасности, мюнхен