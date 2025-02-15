https://ria.ru/20250215/zaharova-1999507300.html
Захарова высмеяла странное поведение Зеленского в Мюнхене
Захарова высмеяла странное поведение Зеленского в Мюнхене - РИА Новости, 15.02.2025
Захарова высмеяла странное поведение Зеленского в Мюнхене
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале с иронией поинтересовалась, будет ли в очередной раз отрицаться причина странной... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T00:00:00+03:00
2025-02-15T00:00:00+03:00
2025-02-15T00:19:00+03:00
россия
мария захарова
владимир зеленский
геннадий онищенко
российская академия образования
российская академия наук
мюнхенская конференция по безопасности
мюнхен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579990468_0:249:3124:2006_1920x0_80_0_0_174e60de3328006476269d4e97668887.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале с иронией поинтересовалась, будет ли в очередной раз отрицаться причина странной мимики Владимира Зеленского перед журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности. Захарова привела ссылку на ролик с Зеленским на полях мероприятия. В этом видео он, выслушивая вопрос журналиста, переводит взгляд с одной точки на другую, хаотично меняет положение рук и головы, а также выражение лица, открывая и закрывая рот. "Неужели опять будут отрицать то, что видят все невооруженным глазом?" - написала Захарова. Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в 2022 году выразил мнение, что Зеленский употребляет наркотики, от которых выработал неискоренимую зависимость.
https://ria.ru/20250213/poroshenko-1999082082.html
https://ria.ru/20250214/zelenskiy-1999405803.html
россия
мюнхен
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579990468_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_5bf4ece317ffa455d026fc86e37a0af4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мария захарова, владимир зеленский, геннадий онищенко, российская академия образования, российская академия наук, мюнхенская конференция по безопасности, мюнхен
Россия, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Геннадий Онищенко, Российская академия образования, Российская академия наук, Мюнхенская конференция по безопасности, Мюнхен
Захарова высмеяла странное поведение Зеленского в Мюнхене
Захарова с иронией отреагировала на видео с Зеленским на Мюнхенской конференции