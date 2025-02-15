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Захарова высмеяла странное поведение Зеленского в Мюнхене - РИА Новости, 15.02.2025
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00:00 15.02.2025 (обновлено: 00:19 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/zaharova-1999507300.html
Захарова высмеяла странное поведение Зеленского в Мюнхене
Захарова высмеяла странное поведение Зеленского в Мюнхене - РИА Новости, 15.02.2025
Захарова высмеяла странное поведение Зеленского в Мюнхене
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале с иронией поинтересовалась, будет ли в очередной раз отрицаться причина странной... РИА Новости, 15.02.2025
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россия
мария захарова
владимир зеленский
геннадий онищенко
российская академия образования
российская академия наук
мюнхенская конференция по безопасности
мюнхен
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале с иронией поинтересовалась, будет ли в очередной раз отрицаться причина странной мимики Владимира Зеленского перед журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности. Захарова привела ссылку на ролик с Зеленским на полях мероприятия. В этом видео он, выслушивая вопрос журналиста, переводит взгляд с одной точки на другую, хаотично меняет положение рук и головы, а также выражение лица, открывая и закрывая рот. "Неужели опять будут отрицать то, что видят все невооруженным глазом?" - написала Захарова. Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в 2022 году выразил мнение, что Зеленский употребляет наркотики, от которых выработал неискоренимую зависимость.
https://ria.ru/20250213/poroshenko-1999082082.html
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россия, мария захарова, владимир зеленский, геннадий онищенко, российская академия образования, российская академия наук, мюнхенская конференция по безопасности, мюнхен
Россия, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Геннадий Онищенко, Российская академия образования, Российская академия наук, Мюнхенская конференция по безопасности, Мюнхен
Захарова высмеяла странное поведение Зеленского в Мюнхене

Захарова с иронией отреагировала на видео с Зеленским на Мюнхенской конференции

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале с иронией поинтересовалась, будет ли в очередной раз отрицаться причина странной мимики Владимира Зеленского перед журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности.
Захарова привела ссылку на ролик с Зеленским на полях мероприятия. В этом видео он, выслушивая вопрос журналиста, переводит взгляд с одной точки на другую, хаотично меняет положение рук и головы, а также выражение лица, открывая и закрывая рот.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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"Неужели опять будут отрицать то, что видят все невооруженным глазом?" - написала Захарова.
Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в 2022 году выразил мнение, что Зеленский употребляет наркотики, от которых выработал неискоренимую зависимость.
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РоссияМария ЗахароваВладимир ЗеленскийГеннадий ОнищенкоРоссийская академия образованияРоссийская академия наукМюнхенская конференция по безопасностиМюнхен
 
 
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