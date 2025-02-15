https://ria.ru/20250215/yakovenko-1999564983.html

Яковенко прокомментировал речь Вэнса на Мюнхенской конференции

Яковенко прокомментировал речь Вэнса на Мюнхенской конференции - РИА Новости, 15.02.2025

Яковенко прокомментировал речь Вэнса на Мюнхенской конференции

Выступление вице-президента США Джей-Ди Вэнса о Европе на Мюнхенской конференции стало не только "выговором" европейским странам, но и началом... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T13:43:00+03:00

2025-02-15T13:43:00+03:00

2025-02-15T13:43:00+03:00

в мире

европа

россия

сша

александр яковенко

нато

мюнхенская конференция по безопасности

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Выступление вице-президента США Джей-Ди Вэнса о Европе на Мюнхенской конференции стало не только "выговором" европейским странам, но и началом переформатирования отношений внутри западного сообщества на "имперской основе", где стандарты задают Соединенные Штаты, заявил РИА Новости заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ Александр Яковенко. В пятницу Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии. "Как и ожидалось, на этот раз конференция в Мюнхене была не о России или украинском урегулировании, а о выяснении внутризападных отношений. Западным элитам пришлось выслушать жесткий и справедливый выговор о демократии, которую надо очистить от ультралиберального искажения и вернуть к истокам, то есть стандартам, задаваемым Америкой. Слушали с напряжением. Как и требование об увеличении оборонных бюджетов до 5% ВВП, что разрушит социальное государство в Европе", - сказал Яковенко, комментируя выступление Вэнса. По его словам, "тогда можно будет судить и о начале конца НАТО". "Это также начало переформатирования отношений внутри западного сообщества на откровенно имперской основе с вытекающим отсюда четким вассалитетом союзников. Это о новой реальности - если угодно, о мире с позиции силы, к чему сами союзники не перестают призывать", - подчеркнул Яковенко.

https://ria.ru/20250215/ouens-1999527207.html

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россия

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Варвара Скокшина

в мире, европа, россия, сша, александр яковенко, нато, мюнхенская конференция по безопасности