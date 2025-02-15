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Яковенко прокомментировал речь Вэнса на Мюнхенской конференции - РИА Новости, 15.02.2025
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13:43 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/yakovenko-1999564983.html
Яковенко прокомментировал речь Вэнса на Мюнхенской конференции
Яковенко прокомментировал речь Вэнса на Мюнхенской конференции - РИА Новости, 15.02.2025
Яковенко прокомментировал речь Вэнса на Мюнхенской конференции
Выступление вице-президента США Джей-Ди Вэнса о Европе на Мюнхенской конференции стало не только "выговором" европейским странам, но и началом... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T13:43:00+03:00
2025-02-15T13:43:00+03:00
в мире
европа
россия
сша
александр яковенко
нато
мюнхенская конференция по безопасности
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Выступление вице-президента США Джей-Ди Вэнса о Европе на Мюнхенской конференции стало не только "выговором" европейским странам, но и началом переформатирования отношений внутри западного сообщества на "имперской основе", где стандарты задают Соединенные Штаты, заявил РИА Новости заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ Александр Яковенко. В пятницу Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии. "Как и ожидалось, на этот раз конференция в Мюнхене была не о России или украинском урегулировании, а о выяснении внутризападных отношений. Западным элитам пришлось выслушать жесткий и справедливый выговор о демократии, которую надо очистить от ультралиберального искажения и вернуть к истокам, то есть стандартам, задаваемым Америкой. Слушали с напряжением. Как и требование об увеличении оборонных бюджетов до 5% ВВП, что разрушит социальное государство в Европе", - сказал Яковенко, комментируя выступление Вэнса. По его словам, "тогда можно будет судить и о начале конца НАТО". "Это также начало переформатирования отношений внутри западного сообщества на откровенно имперской основе с вытекающим отсюда четким вассалитетом союзников. Это о новой реальности - если угодно, о мире с позиции силы, к чему сами союзники не перестают призывать", - подчеркнул Яковенко.
https://ria.ru/20250215/ouens-1999527207.html
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в мире, европа, россия, сша, александр яковенко, нато, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Европа, Россия, США, Александр Яковенко, НАТО, Мюнхенская конференция по безопасности
Яковенко прокомментировал речь Вэнса на Мюнхенской конференции

Яковенко назвал речь Вэнса в Мюнхене началом смены модели отношений на Западе

© AP Photo / Matthias SchraderВице-президент США Джей-Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Выступление вице-президента США Джей-Ди Вэнса о Европе на Мюнхенской конференции стало не только "выговором" европейским странам, но и началом переформатирования отношений внутри западного сообщества на "имперской основе", где стандарты задают Соединенные Штаты, заявил РИА Новости заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ Александр Яковенко.
В пятницу Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
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"Как и ожидалось, на этот раз конференция в Мюнхене была не о России или украинском урегулировании, а о выяснении внутризападных отношений. Западным элитам пришлось выслушать жесткий и справедливый выговор о демократии, которую надо очистить от ультралиберального искажения и вернуть к истокам, то есть стандартам, задаваемым Америкой. Слушали с напряжением. Как и требование об увеличении оборонных бюджетов до 5% ВВП, что разрушит социальное государство в Европе", - сказал Яковенко, комментируя выступление Вэнса.
По его словам, "тогда можно будет судить и о начале конца НАТО".
"Это также начало переформатирования отношений внутри западного сообщества на откровенно имперской основе с вытекающим отсюда четким вассалитетом союзников. Это о новой реальности - если угодно, о мире с позиции силы, к чему сами союзники не перестают призывать", - подчеркнул Яковенко.
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В миреЕвропаРоссияСШААлександр ЯковенкоНАТОМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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