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Вучич назвал причины провала цветной революции в Сербии - РИА Новости, 15.02.2025
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22:26 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/vuchichi-1999622482.html
Вучич назвал причины провала цветной революции в Сербии
Вучич назвал причины провала цветной революции в Сербии - РИА Новости, 15.02.2025
Вучич назвал причины провала цветной революции в Сербии
Попытка цветной революции в Сербии из-за непризнания Косово, отказа от введения санкций против РФ, поддержки Республикой Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ)... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T22:26:00+03:00
2025-02-15T22:26:00+03:00
в мире
сербия
россия
китай
александр вучич
милорад додик
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БЕЛГРАД, 15 фев - РИА Новости. Попытка цветной революции в Сербии из-за непризнания Косово, отказа от введения санкций против РФ, поддержки Республикой Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) и планов по отделению автономного края Воеводина провалилась в связи с переменами в США и в отношениях с РФ и КНР, заявил президент Сербии Александр Вучич. Государственный праздник День государственности Сербии в этом году отмечается несколько дней вместе с РС БиГ. Вечером в субботу в Сремска-Митровице на северо-западе страны собрались Вучич, президент РС БиГ Милорад Додик, члены правительств и руководство парламентов Сербии и Республики Сербской БиГ и тысячи граждан. По словам Вучича, 3 миллиарда евро было "вложено в разрушение Сербии". Среди причин назывались: отказ признать независимость самопровозглашенной республики Косово, экономическое ослабление Сербии ради невозможности помогать РС БиГ и установления послушного руководства в стране, а также отделение автономного края Воеводина от Сербии и создание "воеводинской нации". "Требуют ввести санкции против России. Уже три года требуют, потому что хотят руководить нашей политикой. А я как президент Сербии, который писал заключение Совета национальной безопасности, сказал: Сербия - свободная, независимая, суверенная страна, мы будем вводить санкции, когда мы хотим, кому хотим и не будем ссориться с нашими традиционными друзьями, не станем вводить санкции против РФ, хотим дружбу с КНР, хотим идти в Европу, но уважайте нас, насколько и мы вас", - указал сербский лидер. Он отметил, что официальный Белград продолжит поддерживать мир и стабильность в регионе и "с переменами в Америке, с переменами в отношении США с РФ и КНР, Сербия будет все сильнее". "Провалилась их цветная революция, сообщите им в (Агентстве по международному развитию) USAID, (Национальном фонде поддержки демократии) NED и везде, что с этим покончено, победила Сербия, а вы ее никогда не победите... Им потребуется еще несколько недель, чтобы это понять", - подчеркнул Вучич и пообещал написать книгу о борьбе с цветными революциями, которая "станет самым читаемым учебником и будет продаваться десятками миллионов экземпляров". В городе Крагуевац в центральной Сербии протестующие после обрушения 1 ноября навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде и гибели 15 человек студенты и сторонники оппозиции проводят в субботу массовую 15-часовую блокаду городских улиц. Группы студентов несколько дней пешком шли из Белграда и Ниша в Крагуевац, в населенных пунктах в населенных пунктах по дороге их встречали с угощениями и размещали на ночлег. Ежегодно 15 февраля отмечается День государственности Сербии, связанный с принятием в 1835 году первой конституции страны на православный праздник Сретения Господня. Еще одной важной исторической датой является собрание сербских патриотов на Сретение 1804 года в селе Орашац под городом Крагуевац, на котором был достигнут договор о восстании против османской администрации в Белграде.
https://ria.ru/20250127/serbija-1995664009.html
https://ria.ru/20241230/vuchich-1992033617.html
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в мире, сербия, россия, китай, александр вучич, милорад додик, агентство по международному развитию сша
В мире, Сербия, Россия, Китай, Александр Вучич, Милорад Додик, Агентство по международному развитию США
Вучич назвал причины провала цветной революции в Сербии

Вучич: попытка цветной революции в Сербии провалилась из-за перемен в США

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАлександр Вучич
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 15 фев - РИА Новости. Попытка цветной революции в Сербии из-за непризнания Косово, отказа от введения санкций против РФ, поддержки Республикой Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) и планов по отделению автономного края Воеводина провалилась в связи с переменами в США и в отношениях с РФ и КНР, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Государственный праздник День государственности Сербии в этом году отмечается несколько дней вместе с РС БиГ. Вечером в субботу в Сремска-Митровице на северо-западе страны собрались Вучич, президент РС БиГ Милорад Додик, члены правительств и руководство парламентов Сербии и Республики Сербской БиГ и тысячи граждан.
Замглавы правительства Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Протесты в Сербии, Грузии и Белоруссии устраивают одни люди, заявил Вулин
27 января, 11:20
По словам Вучича, 3 миллиарда евро было "вложено в разрушение Сербии". Среди причин назывались: отказ признать независимость самопровозглашенной республики Косово, экономическое ослабление Сербии ради невозможности помогать РС БиГ и установления послушного руководства в стране, а также отделение автономного края Воеводина от Сербии и создание "воеводинской нации".
«
"Требуют ввести санкции против России. Уже три года требуют, потому что хотят руководить нашей политикой. А я как президент Сербии, который писал заключение Совета национальной безопасности, сказал: Сербия - свободная, независимая, суверенная страна, мы будем вводить санкции, когда мы хотим, кому хотим и не будем ссориться с нашими традиционными друзьями, не станем вводить санкции против РФ, хотим дружбу с КНР, хотим идти в Европу, но уважайте нас, насколько и мы вас", - указал сербский лидер.
Он отметил, что официальный Белград продолжит поддерживать мир и стабильность в регионе и "с переменами в Америке, с переменами в отношении США с РФ и КНР, Сербия будет все сильнее".
"Провалилась их цветная революция, сообщите им в (Агентстве по международному развитию) USAID, (Национальном фонде поддержки демократии) NED и везде, что с этим покончено, победила Сербия, а вы ее никогда не победите... Им потребуется еще несколько недель, чтобы это понять", - подчеркнул Вучич и пообещал написать книгу о борьбе с цветными революциями, которая "станет самым читаемым учебником и будет продаваться десятками миллионов экземпляров".
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
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30 декабря 2024, 01:30
В городе Крагуевац в центральной Сербии протестующие после обрушения 1 ноября навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде и гибели 15 человек студенты и сторонники оппозиции проводят в субботу массовую 15-часовую блокаду городских улиц. Группы студентов несколько дней пешком шли из Белграда и Ниша в Крагуевац, в населенных пунктах в населенных пунктах по дороге их встречали с угощениями и размещали на ночлег.
Ежегодно 15 февраля отмечается День государственности Сербии, связанный с принятием в 1835 году первой конституции страны на православный праздник Сретения Господня. Еще одной важной исторической датой является собрание сербских патриотов на Сретение 1804 года в селе Орашац под городом Крагуевац, на котором был достигнут договор о восстании против османской администрации в Белграде.
Полицейские на улице в Белграде - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Запад пытается устроить в Сербии цветную революцию, заявил Вучич
19 января, 00:09
 
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