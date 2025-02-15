Вучич назвал причины провала цветной революции в Сербии
Вучич: попытка цветной революции в Сербии провалилась из-за перемен в США
Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 15 фев - РИА Новости. Попытка цветной революции в Сербии из-за непризнания Косово, отказа от введения санкций против РФ, поддержки Республикой Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) и планов по отделению автономного края Воеводина провалилась в связи с переменами в США и в отношениях с РФ и КНР, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Государственный праздник День государственности Сербии в этом году отмечается несколько дней вместе с РС БиГ. Вечером в субботу в Сремска-Митровице на северо-западе страны собрались Вучич, президент РС БиГ Милорад Додик, члены правительств и руководство парламентов Сербии и Республики Сербской БиГ и тысячи граждан.
По словам Вучича, 3 миллиарда евро было "вложено в разрушение Сербии". Среди причин назывались: отказ признать независимость самопровозглашенной республики Косово, экономическое ослабление Сербии ради невозможности помогать РС БиГ и установления послушного руководства в стране, а также отделение автономного края Воеводина от Сербии и создание "воеводинской нации".
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"Требуют ввести санкции против России. Уже три года требуют, потому что хотят руководить нашей политикой. А я как президент Сербии, который писал заключение Совета национальной безопасности, сказал: Сербия - свободная, независимая, суверенная страна, мы будем вводить санкции, когда мы хотим, кому хотим и не будем ссориться с нашими традиционными друзьями, не станем вводить санкции против РФ, хотим дружбу с КНР, хотим идти в Европу, но уважайте нас, насколько и мы вас", - указал сербский лидер.
"Провалилась их цветная революция, сообщите им в (Агентстве по международному развитию) USAID, (Национальном фонде поддержки демократии) NED и везде, что с этим покончено, победила Сербия, а вы ее никогда не победите... Им потребуется еще несколько недель, чтобы это понять", - подчеркнул Вучич и пообещал написать книгу о борьбе с цветными революциями, которая "станет самым читаемым учебником и будет продаваться десятками миллионов экземпляров".
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