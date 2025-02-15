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Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий подразделений "Днепра"
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий подразделений "Днепра" - РИА Новости, 15.02.2025
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий подразделений "Днепра"
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 50 военных Украины и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T13:07:00+03:00
2025-02-15T13:07:00+03:00
2025-02-15T13:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
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херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 50 военных Украины и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило в субботу Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Садовое, Понятовка и Велетенское Херсонской области. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, девять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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украина, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий подразделений "Днепра"
Минобороны: ВСУ потеряли до 50 военных и станцию РЭБ в зоне действий "Днепра"