https://ria.ru/20250215/vsu-1999548647.html

При обстрелах ВСУ Херсонской области пострадали пять мирных жителей

При обстрелах ВСУ Херсонской области пострадали пять мирных жителей - РИА Новости, 15.02.2025

При обстрелах ВСУ Херсонской области пострадали пять мирных жителей

Трое жителей города Алешки и двое жителей Новой Каховки получили ранения в результате ударов украинской армии, всего за сутки ВСУ провели 43 артиллерийских... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T11:22:00+03:00

2025-02-15T11:22:00+03:00

2025-02-15T11:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

новая каховка

днепр (город)

херсонская область

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 15 фев - РИА Новости. Трое жителей города Алешки и двое жителей Новой Каховки получили ранения в результате ударов украинской армии, всего за сутки ВСУ провели 43 артиллерийских обстрела населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В результате сбросов со стороны БПЛА ВСУ взрывоопасных предметов по жилым кварталам населенного пункта Алешки ранения получили три мирных жителя. Артиллерийскому обстрелу подвергся населенный пункт Новая Каховка, вследствие чего ранения получили два человека. В течение светлого времени дня ВСУ нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра 25 артиллерийских ударов. Еще 18 обстрелов со стороны войск киевского режима произошли ночью. За день под огонь попали 8 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись Новая Каховка, Алешки, Каховка, Казачьи Лагери, Корсунка, Днепряны, Великая Лепетиха, Пролетарка.

https://ria.ru/20250214/spetsoperatsiya-1999273733.html

новая каховка

днепр (город)

херсонская область

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новая каховка, днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины