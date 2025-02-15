https://ria.ru/20250215/vostok-1999559908.html

Подразделения "Востока" продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ

Подразделения "Востока" продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ - РИА Новости, 15.02.2025

Подразделения "Востока" продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ

Украинские формирования за сутки потеряли до 150 военнослужащих, танк и четыре орудия артиллерии в зоне действия группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T13:02:00+03:00

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Украинские формирования за сутки потеряли до 150 военнослужащих, танк и четыре орудия артиллерии в зоне действия группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ."Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Уничтожены два полевых склада боеприпасов", - говорится в сообщении.Отмечается, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Комар Донецкой Народной Республики, Терноватое и Гуляйполе Запорожской области.

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россия, вооруженные силы украины, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)