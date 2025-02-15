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Подразделения "Востока" продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ
Подразделения "Востока" продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ - РИА Новости, 15.02.2025
Подразделения "Востока" продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ
Украинские формирования за сутки потеряли до 150 военнослужащих, танк и четыре орудия артиллерии в зоне действия группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T13:02:00+03:00
2025-02-15T13:02:00+03:00
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Украинские формирования за сутки потеряли до 150 военнослужащих, танк и четыре орудия артиллерии в зоне действия группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ."Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Уничтожены два полевых склада боеприпасов", - говорится в сообщении.Отмечается, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Комар Донецкой Народной Республики, Терноватое и Гуляйполе Запорожской области.
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россия, вооруженные силы украины, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения "Востока" продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ
ВСУ за сутки потеряли до 150 военных в зоне ответственности "Востока"