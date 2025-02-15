https://ria.ru/20250215/volgograd-1999536928.html

Очевидец рассказал о падении обломков БПЛА в Волгограде

Очевидец рассказал о падении обломков БПЛА в Волгограде - РИА Новости, 15.02.2025

Очевидец рассказал о падении обломков БПЛА в Волгограде

Мужчину ранило осколками стекла, когда разбилось окно из-за падения обломков БПЛА на многоэтажку в Волгограде, рассказал РИА Новости его знакомый. РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T09:08:00+03:00

2025-02-15T09:08:00+03:00

2025-02-15T11:48:00+03:00

происшествия

волгоград

волгоградская область

андрей бочаров

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ВОЛГОГРАД, 15 фев - РИА Новости. Мужчину ранило осколками стекла, когда разбилось окно из-за падения обломков БПЛА на многоэтажку в Волгограде, рассказал РИА Новости его знакомый. Ранее губернатор региона Андрей Бочаров сообщал, что в результате атаки БПЛА по территории Волгоградской области возник пожар в промзоне, он был потушен. По данным властей, обломки БПЛА упали на крышу многоэтажного дома, один человек пострадал, поврежден один автомобиль. "Мужчин в соседнем доме с четырнадцатиэтажкой пострадал, в живот осколками ранило", - сказал его знакомый, отметив, что раненого увезли на "скорой".

https://ria.ru/20250114/pozhar-1993584704.html

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Варвара Скокшина

происшествия, волгоград, волгоградская область, андрей бочаров