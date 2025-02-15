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Очевидец рассказал о падении обломков БПЛА в Волгограде - РИА Новости, 15.02.2025
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09:08 15.02.2025 (обновлено: 11:48 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/volgograd-1999536928.html
Очевидец рассказал о падении обломков БПЛА в Волгограде
Очевидец рассказал о падении обломков БПЛА в Волгограде - РИА Новости, 15.02.2025
Очевидец рассказал о падении обломков БПЛА в Волгограде
Мужчину ранило осколками стекла, когда разбилось окно из-за падения обломков БПЛА на многоэтажку в Волгограде, рассказал РИА Новости его знакомый. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T09:08:00+03:00
2025-02-15T11:48:00+03:00
происшествия
волгоград
волгоградская область
андрей бочаров
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ВОЛГОГРАД, 15 фев - РИА Новости. Мужчину ранило осколками стекла, когда разбилось окно из-за падения обломков БПЛА на многоэтажку в Волгограде, рассказал РИА Новости его знакомый. Ранее губернатор региона Андрей Бочаров сообщал, что в результате атаки БПЛА по территории Волгоградской области возник пожар в промзоне, он был потушен. По данным властей, обломки БПЛА упали на крышу многоэтажного дома, один человек пострадал, поврежден один автомобиль. "Мужчин в соседнем доме с четырнадцатиэтажкой пострадал, в живот осколками ранило", - сказал его знакомый, отметив, что раненого увезли на "скорой".
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происшествия, волгоград, волгоградская область, андрей бочаров
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Андрей Бочаров
Очевидец рассказал о падении обломков БПЛА в Волгограде

В Волгограде мужчину ранило осколками стекла в живот после падения БПЛА на дом

© РИА Новости / Константин МихальчевскийАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 15 фев - РИА Новости. Мужчину ранило осколками стекла, когда разбилось окно из-за падения обломков БПЛА на многоэтажку в Волгограде, рассказал РИА Новости его знакомый.
Ранее губернатор региона Андрей Бочаров сообщал, что в результате атаки БПЛА по территории Волгоградской области возник пожар в промзоне, он был потушен. По данным властей, обломки БПЛА упали на крышу многоэтажного дома, один человек пострадал, поврежден один автомобиль.
"Мужчин в соседнем доме с четырнадцатиэтажкой пострадал, в живот осколками ранило", - сказал его знакомый, отметив, что раненого увезли на "скорой".
Пожар после атаки БПЛА в Энгельсе. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
На предприятии в Энгельсе произошло возгорание после атаки БПЛА
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ПроисшествияВолгоградВолгоградская областьАндрей Бочаров
 
 
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