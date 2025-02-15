https://ria.ru/20250215/viner-usmanova-1886789292.html

Биография Ирины Винер

Биография Ирины Винер: карьера и вклад в художественную гимнастику

Биография Ирины Винер

Российский тренер по художественной гимнастике Ирина Александровна Винер родилась 30 июля 1948 года в Самарканде Узбекской ССР (ныне Узбекистан) в семье... РИА Новости, 15.02.2025

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справки

самарканд

ирина винер

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Российский тренер по художественной гимнастике Ирина Александровна Винер родилась 30 июля 1948 года в Самарканде Узбекской ССР (ныне Узбекистан) в семье народного художника Узбекистана Александра Винера и врача Зои Винер.Детство и юностьВ детстве Ирина Винер занималась в танцевальном коллективе Дворца пионеров в Ташкенте, куда вскоре после ее рождения переехала семья. С 11 лет стала заниматься художественной гимнастикой под руководством Лилии Петровой и неоднократной чемпионки Ленинграда Элеоноры Сумароковой. Трижды добивалась звания чемпионки Узбекистана.В 1969 году окончила Узбекский государственный институт физической культуры (ныне Узбекский государственный университет физической культуры и спорта) по специальности "тренер-преподаватель", в 2003 году – Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта. Доктор педагогических наук (2013).Тренерский путьВ 1969 году Ирина Винер начала трудовую деятельность в республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва Ташкента.С 1972 по 1992 год работала в Ташкенте сначала тренером сборной команды города, затем сборной команды Узбекистана по художественной гимнастике.Одновременно Ирина Винер была тренером национальной сборной Великобритании. Результатом ее деятельности стало участие представительниц этой страны Деби Саусвик и Вивы Сиферт в XXV летних Олимпийских играх, проходивших в 1992 году в Барселоне (Испания).После Игр в Барселоне Винер переехала в Москву и начала работать в Московском городском физкультурно-спортивном объединении (МГФСО).В 1992 года Ирина Винер стала главным тренером Центра олимпийской подготовки, в 2001 году – главным тренером сборной России по художественной гимнастике.Легендарные ученицыСреди ее воспитанниц – двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира Евгения Канаева, олимпийская чемпионка и двукратная абсолютная чемпионка мира Алина Кабаева, олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира Маргарита Мамун, олимпийская чемпионка Юлия Барсукова, многократные чемпионки мира Наталья Липковская, Амина Зарипова, Яна Батыршина, Вера Сесина, Ольга Капранова, Яна Кудрявцева, Дина и Арина Аверины, многократные чемпионки СССР Венера Зарипова, Елена Холодова и многие другие.Развитие гимнастикиВ 2008 году Ирина Винер возглавила Всероссийскую федерацию художественной гимнастики. В 2024 году после объединения руководящих органов пяти гимнастических федераций России в единую Федерацию гимнастики России Винер не стала выдвигать свою кандидатуру на пост главы новой объединенной федерации по гимнастическим видам спорта.В марте 2023 года Фонд гимнастической этики (GEF), независимый дисциплинарный орган, созданный Международной федерацией гимнастики (FIG), отстранил Винер на два года от участия в любом качестве в международных соревнованиях и мероприятиях FIG. Разбирательство в отношении Винер было связано со снятием кандидатуры россиянки Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет FIG по художественной гимнастике в 2021 году, а также ее публичными заявлениями по итогам выступления сборной России на Олимпийских играх в Токио (2020), признанными FIG оскорбительными и нарушающими правила федерации.12 февраля 2025 года Ирина Винер сообщила, что приняла решение уйти в отставку с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике.Ирина Винер занималась преподавательской деятельностью, являясь профессором кафедры теории и методики гимнастики Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта (Санкт-Петербург).Винер – соавтор образовательной программы дошкольного и начального образования по предмету "Физическая культура". При ее участии был подготовлен учебно-методический комплект для 1-4 классов, который входит в перечень учебников, рекомендованных министерством просвещения Российской Федерации для использования в начальном общем образовании.Ирина Винер – председатель попечительского совета, президент Международного благотворительного фонда поддержки развития художественной гимнастики.Учредитель Международной академии спорта Ирины Винер.В 2017 году в Новогорске (Московская область) открылся Центр гимнастики Ирины Винер. В 2019 году на территории спорткомплекса "Лужники" (Москва) открылся Дворец гимнастики Ирины Винер.Ирина Винер – член Общественной палаты, председатель Комиссии по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни.С 2016 года входит в Высший совет партии "Единая Россия".Награды и признаниеИрина Винер – заслуженный тренер России и Узбекистана, заслуженный работникфизической культуры РФ (1997).Герой Труда Российской Федерации (2015).Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" (I степень (2023), II степень (2018), III степень (2008), IV степень (2005).Награждена орденом Почета (2001), орденом Дружбы (2013), знаком отличия "За благодеяние" (2017).Отмечена Почетной грамотой президента РФ (2008), благодарностью президента РФ (2014, 2022).Награждена орденом "Дружба" (Азербайджан).Кроме того, имеет ряд ведомственных и общественных наград.В 2003 году за выдающийся вклад в развитие спорта Международный олимпийский комитет отметил ее дипломом "Женщины и спорт", а в 2015 году – Олимпийским орденом в знак признания выдающихся заслуг в мировом спортивном движении и преданности олимпийским идеалам.Ирина Винер была дважды замужем. Вторым мужем был бизнесмен Алишер Усманов.Есть сын от первого брака. Антон Винер занимается бизнесом.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

https://rsport.ria.ru/20250212/viner-1998812936.html

https://rsport.ria.ru/20250212/viner-1998784163.html

самарканд

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, самарканд, ирина винер