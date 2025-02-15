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Во Франции ответили на критику Вэнса в адрес Евросоюза
Во Франции ответили на критику Вэнса в адрес Евросоюза - РИА Новости, 15.02.2025
Во Франции ответили на критику Вэнса в адрес Евросоюза
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил на фоне критических высказываний вице-президента США Джей Ди Вэнса в адрес Евросоюза, что никто не может... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T18:40:00+03:00
2025-02-15T18:40:00+03:00
2025-02-15T18:40:00+03:00
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ПАРИЖ, 15 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил на фоне критических высказываний вице-президента США Джей Ди Вэнса в адрес Евросоюза, что никто не может навязывать свою политическую модель Европе. "Никто не обязан принимать нашу модель, но никто не может нам навязывать свою", - написал в субботу Барро в соцсети X. Он добавил, что в Европе гарантирована свобода слова и что те, кто уверен в себе и своих ценностях, не чувствуют угрозы из-за критики. В пятницу Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.
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в мире, европа, франция, сша, жан-ноэль барро, мюнхенская конференция по безопасности, джеймс дэвид вэнс, россия, евросоюз
В мире, Европа, Франция, США, Жан-Ноэль Барро, Мюнхенская конференция по безопасности, Джеймс Дэвид Вэнс, Россия, Евросоюз
Во Франции ответили на критику Вэнса в адрес Евросоюза
Барро о критике Вэнса: никто не может навязывать ЕС свою политическую модель