https://ria.ru/20250215/trufanov-1999621922.html
Посол России в Израиле навестил освобожденного из Газы Труфанова
Посол России в Израиле навестил освобожденного из Газы Труфанова - РИА Новости, 15.02.2025
Посол России в Израиле навестил освобожденного из Газы Труфанова
Посол РФ в Тель-Авиве в субботу навестил освобожденного из Газы гражданина Израиля и России Александра Труфанова и вручил ему новый загранпаспорт РФ, сообщила... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T22:19:00+03:00
2025-02-15T22:19:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 фев - РИА Новости. Посол РФ в Тель-Авиве в субботу навестил освобожденного из Газы гражданина Израиля и России Александра Труфанова и вручил ему новый загранпаспорт РФ, сообщила пресс-служба российской дипломатической миссии в Тель-Авиве."Пятнадцатого февраля посол России А. Д. Викторов встретился с освобождённым в этот день из сектора Газа гражданином России и Израиля Александром Труфановым. Во встрече участвовала его мама Елена Труфанова, которая также была освобождена в ноябре 2023 года при активном российском содействии. А. Д. Викторов вручил Александру паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, который он по понятным причинам не смог своевременно получить", - говорится в сообщении.Посол РФ искренне приветствовал освобождение российского соотечественника и подчеркнул, что российские дипломаты ни на день не оставляли усилий по его вызволению, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250215/trufanov-1999608743.html
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израиль, в мире, россия, тель-авив, палестина, сектор газа, хамас
Израиль, В мире, Россия, Тель-Авив, Палестина, Сектор Газа, ХАМАС
Посол России в Израиле навестил освобожденного из Газы Труфанова
Посол России в Тель-Авиве вручил освобожденному из Газы Труфанову загранпаспорт