https://ria.ru/20250215/trevoga-1999527467.html

В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА

В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 15.02.2025

В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена на всей территории Белгородской области, сообщает МЧС региона в Telegram-канале. РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T07:25:00+03:00

2025-02-15T07:25:00+03:00

2025-02-15T07:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на всей территории Белгородской области, сообщает МЧС региона в Telegram-канале. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении ведомства. Опасность атаки БПЛА была объявлена на всей территории региона в 23.26 мск и продлилась семь часов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность