https://ria.ru/20250215/trevoga-1999522232.html

В Саратовской области объявили угрозу атаки БПЛА

В Саратовской области объявили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 15.02.2025

В Саратовской области объявили угрозу атаки БПЛА

Экстренные службы в Саратовской области приведены в полную готовность из-за угрозы атаки БПЛА, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале. РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T05:36:00+03:00

2025-02-15T05:36:00+03:00

2025-02-15T06:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

саратовская область

роман бусаргин

безопасность

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Экстренные службы в Саратовской области приведены в полную готовность из-за угрозы атаки БПЛА, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале. "От министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

саратовская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

саратовская область, роман бусаргин, безопасность