https://ria.ru/20250215/trevoga-1999522232.html
В Саратовской области объявили угрозу атаки БПЛА
В Саратовской области объявили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 15.02.2025
В Саратовской области объявили угрозу атаки БПЛА
Экстренные службы в Саратовской области приведены в полную готовность из-за угрозы атаки БПЛА, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T05:36:00+03:00
2025-02-15T05:36:00+03:00
2025-02-15T06:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
саратовская область
роман бусаргин
безопасность
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Экстренные службы в Саратовской области приведены в полную готовность из-за угрозы атаки БПЛА, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале. "От министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
саратовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саратовская область, роман бусаргин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Саратовская область, Роман Бусаргин, Безопасность
В Саратовской области объявили угрозу атаки БПЛА
Бусаргин: экстренные службы в Саратовской области приведены в полную готовность