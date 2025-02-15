https://ria.ru/20250215/trangendery-1999512505.html

Американская армия прекратила прием трансгендеров на службу

Американская армия прекратила прием трансгендеров на службу - РИА Новости, 15.02.2025

Американская армия прекратила прием трансгендеров на службу

Армия США прекращает прием на службу трансгендеров, говорится в распространенном в соцсети Х ее заявлении. РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T01:27:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Армия США прекращает прием на службу трансгендеров, говорится в распространенном в соцсети Х ее заявлении."Армия США больше не будет принимать трансгендеров на военную службу, а также прекратит проведение или содействие процедурам, связанным со сменой пола для военнослужащих", — указано в публикации.Подчеркивается, что решение вступает в силу незамедлительно.В инаугурационной речи 20 января президент США Дональд Трамп заявил, что официальная политика Соединенных Штатов отныне заключается в признании только двух гендеров — мужского и женского. Кроме того, 22 января он отменил в правительстве США политику разнообразия, равенства и инклюзивности, назвав ее дискриминационной. По его словам, практика инклюзивности может нарушать гражданские права. Американский лидер также призвал подчиненных поощрять отказываться от политики DEI.

https://ria.ru/20250209/usa-1997974506.html

https://ria.ru/20250129/transgendery-1995974773.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, в мире, дональд трамп