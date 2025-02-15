https://ria.ru/20250215/trangendery-1999512505.html
Американская армия прекратила прием трансгендеров на службу
Американская армия прекратила прием трансгендеров на службу - РИА Новости, 15.02.2025
Американская армия прекратила прием трансгендеров на службу
Армия США прекращает прием на службу трансгендеров, говорится в распространенном в соцсети Х ее заявлении. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T01:27:00+03:00
2025-02-15T01:27:00+03:00
2025-02-15T01:36:00+03:00
сша
в мире
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99796/41/997964151_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_62ff059d2fa8609b2a098329409f4020.jpg
ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Армия США прекращает прием на службу трансгендеров, говорится в распространенном в соцсети Х ее заявлении."Армия США больше не будет принимать трансгендеров на военную службу, а также прекратит проведение или содействие процедурам, связанным со сменой пола для военнослужащих", — указано в публикации.Подчеркивается, что решение вступает в силу незамедлительно.В инаугурационной речи 20 января президент США Дональд Трамп заявил, что официальная политика Соединенных Штатов отныне заключается в признании только двух гендеров — мужского и женского. Кроме того, 22 января он отменил в правительстве США политику разнообразия, равенства и инклюзивности, назвав ее дискриминационной. По его словам, практика инклюзивности может нарушать гражданские права. Американский лидер также призвал подчиненных поощрять отказываться от политики DEI.
https://ria.ru/20250209/usa-1997974506.html
https://ria.ru/20250129/transgendery-1995974773.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99796/41/997964151_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_866eeb2dc5e52fdbcd9fc07be19b25c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, дональд трамп
США, В мире, Дональд Трамп
Американская армия прекратила прием трансгендеров на службу
Американская армия отказалась от содействия процедурам по смене пола для военных