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Американская армия прекратила прием трансгендеров на службу - РИА Новости, 15.02.2025
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01:27 15.02.2025 (обновлено: 01:36 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/trangendery-1999512505.html
Американская армия прекратила прием трансгендеров на службу
Американская армия прекратила прием трансгендеров на службу - РИА Новости, 15.02.2025
Американская армия прекратила прием трансгендеров на службу
Армия США прекращает прием на службу трансгендеров, говорится в распространенном в соцсети Х ее заявлении. РИА Новости, 15.02.2025
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ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Армия США прекращает прием на службу трансгендеров, говорится в распространенном в соцсети Х ее заявлении."Армия США больше не будет принимать трансгендеров на военную службу, а также прекратит проведение или содействие процедурам, связанным со сменой пола для военнослужащих", — указано в публикации.Подчеркивается, что решение вступает в силу незамедлительно.В инаугурационной речи 20 января президент США Дональд Трамп заявил, что официальная политика Соединенных Штатов отныне заключается в признании только двух гендеров — мужского и женского. Кроме того, 22 января он отменил в правительстве США политику разнообразия, равенства и инклюзивности, назвав ее дискриминационной. По его словам, практика инклюзивности может нарушать гражданские права. Американский лидер также призвал подчиненных поощрять отказываться от политики DEI.
https://ria.ru/20250209/usa-1997974506.html
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сша, в мире, дональд трамп
США, В мире, Дональд Трамп
Американская армия прекратила прием трансгендеров на службу

Американская армия отказалась от содействия процедурам по смене пола для военных

© РИА Новости / Владимир Пирогов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВВС США
Военнослужащие ВВС США - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Владимир Пирогов
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Военнослужащие ВВС США . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Армия США прекращает прием на службу трансгендеров, говорится в распространенном в соцсети Х ее заявлении.
"Армия США больше не будет принимать трансгендеров на военную службу, а также прекратит проведение или содействие процедурам, связанным со сменой пола для военнослужащих", — указано в публикации.
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Подчеркивается, что решение вступает в силу незамедлительно.
В инаугурационной речи 20 января президент США Дональд Трамп заявил, что официальная политика Соединенных Штатов отныне заключается в признании только двух гендеров — мужского и женского. Кроме того, 22 января он отменил в правительстве США политику разнообразия, равенства и инклюзивности, назвав ее дискриминационной. По его словам, практика инклюзивности может нарушать гражданские права. Американский лидер также призвал подчиненных поощрять отказываться от политики DEI.
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