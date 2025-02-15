СМИ: Белый дом вынуждает увольняться сотрудников Национального архива США
CNN: Белый дом заставляет уволиться высокопоставленных сотрудников нацархива
Флаг США. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа вынуждает уволиться высокопоставленных сотрудников Национального управления архивов и документации в рамках крупной чистки кадров, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник.
Ранее журнал Rolling Stone со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, сообщало, что Трамп запросил у своих советников "список" сотрудников Национального архива, которых следует уволить. Согласно источникам, в этот список входят не только те, кто участвовал в попытках администрации Джо Байдена вернуть секретные документы, вывезенные Трампом в поместье Мар-а-Лаго в 2021 году, но и сотрудники, которые, по их мнению, "просто выполняли свою работу". В связи с этим некоторые высокопоставленные сотрудники Белого дома призывают тщательно пересмотреть этот перечень, отмечает Rolling Stone.
"Чиновники Трампа ясно дали понять сотрудникам агентства (Национального управления архива - ред.), что Белый дом хочет отстранить руководящих лиц и заменить высокопоставленных чиновников сторонниками Трампа", - рассказал CNN неназванный источник.
Телеканал отметил, что первым сотрудником, покинувшим ведомство, стал заместитель хранителя архива Уильям Босанко. По данным телеканала, в пятницу сотрудники получили от него письмо, в котором Босанко сообщал о своем уходе на пенсию.
"Помимо Босанко еще пять высокопоставленных чиновников (ведомства - ред.) могут уйти в отставку", - добавил CNN источник.