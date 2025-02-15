https://ria.ru/20250215/tramp-1999507534.html
Трамп заявил, что в кризисе на Украине виноваты многие
Трамп заявил, что в кризисе на Украине виноваты многие - РИА Новости, 15.02.2025
Трамп заявил, что в кризисе на Украине виноваты многие
Президент США Дональд Трамп не ответил на прямой вопрос, Украина или Россия виноваты в нынешнем кризисе, при том, что предыдущая администрация однозначно... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T00:09:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не ответил на прямой вопрос, Украина или Россия виноваты в нынешнем кризисе, при том, что предыдущая администрация однозначно упрекала в случившемся Москву, полностью отказываясь принимать позицию РФ. "Думаю, многих можно винить. Я скажу очень просто, если бы я был президентом, этого бы не случилось", - сказал Трамп в Белом доме. Так он ответил на прямой вопрос о том, на ком лежит вина за начало украинского конфликта. Предыдущая администрация во главе с Джо Байденом заявляла, что в кризисе виновата только Москва. Трамп ранее указывал, что вопрос членства Украины в НАТО являлся справедливым раздражителем для России очень давно. Ответственность за ситуацию должны, по его словам, разделить многие предыдущие администрации, допускавшие в разное время ошибки в отношениях с РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В мире, Россия, Украина, Москва, Дональд Трамп, Джо Байден, НАТО
Трамп заявил, что в кризисе на Украине виноваты многие
Трамп заявил, что не допустил бы кризиса на Украине, будь он тогда президентом