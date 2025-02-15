https://ria.ru/20250215/tramp-1999507534.html

Трамп заявил, что в кризисе на Украине виноваты многие

Трамп заявил, что в кризисе на Украине виноваты многие - РИА Новости, 15.02.2025

Трамп заявил, что в кризисе на Украине виноваты многие

Президент США Дональд Трамп не ответил на прямой вопрос, Украина или Россия виноваты в нынешнем кризисе, при том, что предыдущая администрация однозначно... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T00:09:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не ответил на прямой вопрос, Украина или Россия виноваты в нынешнем кризисе, при том, что предыдущая администрация однозначно упрекала в случившемся Москву, полностью отказываясь принимать позицию РФ. "Думаю, многих можно винить. Я скажу очень просто, если бы я был президентом, этого бы не случилось", - сказал Трамп в Белом доме. Так он ответил на прямой вопрос о том, на ком лежит вина за начало украинского конфликта. Предыдущая администрация во главе с Джо Байденом заявляла, что в кризисе виновата только Москва. Трамп ранее указывал, что вопрос членства Украины в НАТО являлся справедливым раздражителем для России очень давно. Ответственность за ситуацию должны, по его словам, разделить многие предыдущие администрации, допускавшие в разное время ошибки в отношениях с РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, москва, дональд трамп, джо байден, нато