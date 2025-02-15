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Российский сервис идентификации судов будет показывать сигналы тревоги - РИА Новости, 15.02.2025
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04:05 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/tekhnologii-1999517815.html
Российский сервис идентификации судов будет показывать сигналы тревоги
Российский сервис идентификации судов будет показывать сигналы тревоги - РИА Новости, 15.02.2025
Российский сервис идентификации судов будет показывать сигналы тревоги
Российский сервис идентификации судов от компании Sitronics теперь отображает сигналы тревоги, поданные судами, рассказал РИА Новости президент Sitronics Group... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T04:05:00+03:00
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Российский сервис идентификации судов от компании Sitronics теперь отображает сигналы тревоги, поданные судами, рассказал РИА Новости президент Sitronics Group Сергей Ткаченко. "АИС – это система идентификации судов. Сервис SiAIS в нынешнем виде представляет собой систему мониторинга и позволяет видеть информацию о движении судов по всему миру. Одним из последних обновлений сервиса стало появление возможности видеть сигналы тревоги, поданные судами, время и дату", - отметил Ткаченко. Президент компании отметил, что сервис SiAIS на сегодня показывает информацию обо всех портах мира и о более чем 500 тысячах судов, находящихся в Мировом океане и на внутренних водных путях. В сервисе есть все основные функции, которыми обладают зарубежные системы – это живая карта судоходства, ведение флота судов, постоянно актуализируемые реестры судов, портов и терминалов, погодная информация и другое. "Конечно, главная ценность продукта – это независимые данные от российской спутниковой группировки. Сегодня у России уже есть сформированная, успешно функционирующая спутниковая группировка из 52 аппаратов АИС", - добавил Ткаченко. Президент Sitronics Group добавил, что Россия активно развивает стратегические партнерства со странами БРИКС, ШОС, ЕАЭС, в том числе в космической сфере. Система SiAIS уже имеет перевод на английский язык, поддержку локального времени и отображения данных в разных форматах. "Перспективы расширения, несомненно, есть, для этого нужно только добавить дополнительные локализации. Само отображение данных в системе соответствует международным стандартам и правилам", - заключил Ткаченко.
https://ria.ru/20250213/putin-1999236144.html
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технологии, россия, сергей ткаченко, брикс, шос, евразийский экономический союз
Технологии, Россия, Сергей Ткаченко, БРИКС, ШОС, Евразийский экономический союз
Российский сервис идентификации судов будет показывать сигналы тревоги

Сервис идентификации судов от Sitronics будет отображать сигналы тревоги

© РИА Новости / Дмитрий Дубов | Перейти в медиабанкСудно
Судно - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Дмитрий Дубов
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Российский сервис идентификации судов от компании Sitronics теперь отображает сигналы тревоги, поданные судами, рассказал РИА Новости президент Sitronics Group Сергей Ткаченко.
"АИС – это система идентификации судов. Сервис SiAIS в нынешнем виде представляет собой систему мониторинга и позволяет видеть информацию о движении судов по всему миру. Одним из последних обновлений сервиса стало появление возможности видеть сигналы тревоги, поданные судами, время и дату", - отметил Ткаченко.
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Президент компании отметил, что сервис SiAIS на сегодня показывает информацию обо всех портах мира и о более чем 500 тысячах судов, находящихся в Мировом океане и на внутренних водных путях. В сервисе есть все основные функции, которыми обладают зарубежные системы – это живая карта судоходства, ведение флота судов, постоянно актуализируемые реестры судов, портов и терминалов, погодная информация и другое. "Конечно, главная ценность продукта – это независимые данные от российской спутниковой группировки. Сегодня у России уже есть сформированная, успешно функционирующая спутниковая группировка из 52 аппаратов АИС", - добавил Ткаченко.
Президент Sitronics Group добавил, что Россия активно развивает стратегические партнерства со странами БРИКС, ШОС, ЕАЭС, в том числе в космической сфере. Система SiAIS уже имеет перевод на английский язык, поддержку локального времени и отображения данных в разных форматах.
"Перспективы расширения, несомненно, есть, для этого нужно только добавить дополнительные локализации. Само отображение данных в системе соответствует международным стандартам и правилам", - заключил Ткаченко.
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ТехнологииРоссияСергей ТкаченкоБРИКСШОСЕвразийский экономический союз
 
 
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