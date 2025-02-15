Российский сервис идентификации судов будет показывать сигналы тревоги
Сервис идентификации судов от Sitronics будет отображать сигналы тревоги
Судно. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Российский сервис идентификации судов от компании Sitronics теперь отображает сигналы тревоги, поданные судами, рассказал РИА Новости президент Sitronics Group Сергей Ткаченко.
"АИС – это система идентификации судов. Сервис SiAIS в нынешнем виде представляет собой систему мониторинга и позволяет видеть информацию о движении судов по всему миру. Одним из последних обновлений сервиса стало появление возможности видеть сигналы тревоги, поданные судами, время и дату", - отметил Ткаченко.
Путин поручил провести проверку состояния судов танкерного флота
13 февраля, 20:49
Президент компании отметил, что сервис SiAIS на сегодня показывает информацию обо всех портах мира и о более чем 500 тысячах судов, находящихся в Мировом океане и на внутренних водных путях. В сервисе есть все основные функции, которыми обладают зарубежные системы – это живая карта судоходства, ведение флота судов, постоянно актуализируемые реестры судов, портов и терминалов, погодная информация и другое. "Конечно, главная ценность продукта – это независимые данные от российской спутниковой группировки. Сегодня у России уже есть сформированная, успешно функционирующая спутниковая группировка из 52 аппаратов АИС", - добавил Ткаченко.
"Перспективы расширения, несомненно, есть, для этого нужно только добавить дополнительные локализации. Само отображение данных в системе соответствует международным стандартам и правилам", - заключил Ткаченко.
Правительство приняло постановление об обязательном оснащении ГЛОНАСС
3 декабря 2024, 22:06