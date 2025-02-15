https://ria.ru/20250215/tehas-1999533474.html
В Техасе произошло землетрясение магнитудой 5,2
В Техасе произошло землетрясение магнитудой 5,2 - РИА Новости, 15.02.2025
В Техасе произошло землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в западном Техасе в США, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T08:51:00+03:00
2025-02-15T08:51:00+03:00
2025-02-15T08:51:00+03:00
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европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в западном Техасе в США, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземные толчки были зафиксированы в 5.23 по времени UTC (8.23 мск) в 168 километрах к западу-юго-западу от города Одесса. Эпицентр залегал на глубине 8 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
https://ria.ru/20250215/zemletryasenie-1999525712.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, техас, сша, одесса, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Техас, США, Одесса, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
В Техасе произошло землетрясение магнитудой 5,2
В западном Техасе произошло землетрясение магнитудой 5,2