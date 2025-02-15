https://ria.ru/20250215/tehas-1999533474.html

В Техасе произошло землетрясение магнитудой 5,2

В Техасе произошло землетрясение магнитудой 5,2 - РИА Новости, 15.02.2025

В Техасе произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в западном Техасе в США, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T08:51:00+03:00

2025-02-15T08:51:00+03:00

2025-02-15T08:51:00+03:00

в мире

техас

сша

одесса

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в западном Техасе в США, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземные толчки были зафиксированы в 5.23 по времени UTC (8.23 мск) в 168 километрах к западу-юго-западу от города Одесса. Эпицентр залегал на глубине 8 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

https://ria.ru/20250215/zemletryasenie-1999525712.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

в мире, техас, сша, одесса, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)