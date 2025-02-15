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В Тбилиси началась очередная акция протеста - РИА Новости, 15.02.2025
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22:02 15.02.2025 (обновлено: 23:54 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/tbilisi-1999628510.html
В Тбилиси началась очередная акция протеста
В Тбилиси началась очередная акция протеста - РИА Новости, 15.02.2025
В Тбилиси началась очередная акция протеста
Очередная антиправительственная акция протеста проходит в центре столицы Грузии, прилегающий к парламенту проспект Руставели перекрыт, передает корреспондент... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T22:02:00+03:00
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в мире
тбилиси
ираклий кобахидзе
грузия
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ТБИЛИСИ, 15 фев - РИА Новости. Очередная антиправительственная акция протеста проходит в центре столицы Грузии, прилегающий к парламенту проспект Руставели перекрыт, передает корреспондент РИА Новости. Перед тем, как провести демонстрацию на проспекте, несколько тысяч человек прошлись шествием по центральным улицам Тбилиси. Вместе с основным требованием о назначении новых парламентских выборов, демонстранты требуют освобождения ранее задержанных в ходе акций протеста граждан. Это 80-й по счету день непрерывных акций протеста. Акции протеста начались после того, как 28 ноября 2024 года премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. В ходе акций правоохранители задержали несколько сотен человек.
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в мире, тбилиси, ираклий кобахидзе, грузия
В мире, Тбилиси, Ираклий Кобахидзе, Грузия
В Тбилиси началась очередная акция протеста

В центре Тбилиси проходит очередная антиправительственная акция

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Акция протеста оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 15 фев - РИА Новости. Очередная антиправительственная акция протеста проходит в центре столицы Грузии, прилегающий к парламенту проспект Руставели перекрыт, передает корреспондент РИА Новости.
Перед тем, как провести демонстрацию на проспекте, несколько тысяч человек прошлись шествием по центральным улицам Тбилиси. Вместе с основным требованием о назначении новых парламентских выборов, демонстранты требуют освобождения ранее задержанных в ходе акций протеста граждан.
Это 80-й по счету день непрерывных акций протеста. Акции протеста начались после того, как 28 ноября 2024 года премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. В ходе акций правоохранители задержали несколько сотен человек.
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В миреТбилисиИраклий КобахидзеГрузия
 
 
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