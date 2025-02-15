https://ria.ru/20250215/tbilisi-1999628510.html

В Тбилиси началась очередная акция протеста

В Тбилиси началась очередная акция протеста - РИА Новости, 15.02.2025

В Тбилиси началась очередная акция протеста

Очередная антиправительственная акция протеста проходит в центре столицы Грузии, прилегающий к парламенту проспект Руставели перекрыт, передает корреспондент... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T22:02:00+03:00

2025-02-15T22:02:00+03:00

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ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 15 фев - РИА Новости. Очередная антиправительственная акция протеста проходит в центре столицы Грузии, прилегающий к парламенту проспект Руставели перекрыт, передает корреспондент РИА Новости. Перед тем, как провести демонстрацию на проспекте, несколько тысяч человек прошлись шествием по центральным улицам Тбилиси. Вместе с основным требованием о назначении новых парламентских выборов, демонстранты требуют освобождения ранее задержанных в ходе акций протеста граждан. Это 80-й по счету день непрерывных акций протеста. Акции протеста начались после того, как 28 ноября 2024 года премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. В ходе акций правоохранители задержали несколько сотен человек.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тбилиси, ираклий кобахидзе, грузия