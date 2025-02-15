https://ria.ru/20250215/tbilisi-1999628510.html
В Тбилиси началась очередная акция протеста
В Тбилиси началась очередная акция протеста - РИА Новости, 15.02.2025
В Тбилиси началась очередная акция протеста
Очередная антиправительственная акция протеста проходит в центре столицы Грузии, прилегающий к парламенту проспект Руставели перекрыт, передает корреспондент... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T22:02:00+03:00
2025-02-15T22:02:00+03:00
2025-02-15T23:54:00+03:00
в мире
тбилиси
ираклий кобахидзе
грузия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986798092_0:193:3072:1921_1920x0_80_0_0_6100fd12393bf7d7507adc0d46445911.jpg
ТБИЛИСИ, 15 фев - РИА Новости. Очередная антиправительственная акция протеста проходит в центре столицы Грузии, прилегающий к парламенту проспект Руставели перекрыт, передает корреспондент РИА Новости. Перед тем, как провести демонстрацию на проспекте, несколько тысяч человек прошлись шествием по центральным улицам Тбилиси. Вместе с основным требованием о назначении новых парламентских выборов, демонстранты требуют освобождения ранее задержанных в ходе акций протеста граждан. Это 80-й по счету день непрерывных акций протеста. Акции протеста начались после того, как 28 ноября 2024 года премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. В ходе акций правоохранители задержали несколько сотен человек.
https://ria.ru/20250215/telekompanija-1999569482.html
тбилиси
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986798092_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3db19bf2259ad9d41d566935058e3fae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тбилиси, ираклий кобахидзе, грузия
В мире, Тбилиси, Ираклий Кобахидзе, Грузия
В Тбилиси началась очередная акция протеста
В центре Тбилиси проходит очередная антиправительственная акция